Scontro fra auto e moto a Baldissero Canavese vicino Torino: morta nell'incidente una donna di 84 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente ha scosso la tranquillità della giornata di domenica 13 agosto 2023, in località Pramonico di Baldissero Canavese, nella provincia di Torino. Uno scontro terribile si è verificato sulla strada provinciale 222, coinvolgendo una vettura e una moto. In seguito all’impatto, una donna di 84 anni ha perso lavita. L’esatta dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

La dinamica

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di domenica 13 agosto. Una Fiat Panda e una motocicletta Yamaha si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire.

La vittima dell’incidente si chiamava Loredana Berta, di 84 anni, proveniente da Ivrea. La donna si trovava a bordo dell’automobile guidata dal proprio marito.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui si è verificato l’incidente è quella di Baldissero Canavese, nella provincia di Torino

I soccorsi

Nonostante gli sforzi tempestivi dei professionisti sanitari giunti sul luogo, la signora Berta ha perso la vita sul colpo.

Allo stesso tempo, il marito è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea, dove è attualmente ricoverato in condizioni stabili, ma non gravi.

Ferito il motociclista

Il motociclista coinvolto nell’incidente, un giovane di 32 anni residente a Vidracco, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Cto di Torino.

Le sue condizioni sono definite critiche a causa dei molteplici traumi riportati nell’incidente. Per far luce sulla dinamica esatta dell’accaduto, le forze dell’ordine hanno preso il controllo della situazione.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Ivrea sono intervenuti sul posto, dove è stata immediatamente interrotta la circolazione stradale.

A supporto delle operazioni di soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea sono intervenuti tempestivamente, e numerose ambulanze si sono affrettate al luogo dell’incidente.

Le autorità stanno investigando con attenzione per delineare la sequenza esatta di eventi che ha portato al tragico decesso, oltre alle lesioni gravi riportate dal motociclista coinvolto.

Incidente a Santa Marinella