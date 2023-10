Scontro a Belve tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi: "Se mi dà soldi è c*******"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Nell’ultima puntata di Belve, che andrà in onda in prima serata martedì 10 ottobre 2023 su Rai 2, è andato in scena uno scontro tra la conduttrice del programma Francesca Fagnani e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Tra le due si sono alzati i toni parlando delle tecniche di vendita utilizzate dalle due televenditrici che sono state condannate più volte per illeciti connessi alle loro attività.

Toni accesi tra Fagnani e Nobile

Nel corso dell’ultima puntata di Belve, la stessa in cui Emma Bonino ha rivelato di essere guarita dal tumore al polmone, tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è anche Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Un’intervista, quella all’ex televenditrice, che ha spaziato dalle attività con la madre alla vita privata, ma che ha anche vissuto attimi di tensione.

Parlando proprio delle televendite, Nobile ha infatti alzato i toni con Fagnani, che incalzandola con domande mirate per cercare di comprendere di più sulle attività ha attaccato la 59enne bolognese. “Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono coglioni?”, dice Nobile. Fagnani ribatte: “Non entrano in tabaccheria e c’è la minaccia del malocchio”, con riferimento alle parole che madre e figlia rivolgevano a chi dubitava dell’efficacia di metodi e prodotti offerti in tv.

E rispondendo a Fagnani, Nobile arriva allo scontro: “Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cogliona, se mette giù è una furba. Basta con i disagiati”.

Gli insulti ai clienti

Toni che non si sono smorzati neanche quando Fagnani ha voluto parlare dei clienti che Nobile e Marchi hanno raggirato. “Avete giocato sulla fragilità” ha detto Fagnani, con Nobile che ha replicato: “Non è che io devo provvedere all’ingenuità“.

Clienti che, ricorda Fagnani, venivano spesso insultati in diretta da Nobile e sua madre, che dicevano spesso “fate schifo”.

Il matrimonio finto da 50 milioni di lire

Parlando poi delle vicende giudiziarie e i processi Nobile ha spiegato: “A loro non interessava arrestare due che facevano questo, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso: 15 novembre, 24 gennaio arrestate, subito. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”.

E interessante è anche il racconto legato al matrimonio a Miami, nel 1990, con Claudio Artuso: “Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente”. E rispondendo alla domanda di Fagnani ha anche svelato la quota ricevuta: “50 milioni di lire a testa, per quattro”.