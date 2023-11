Scontri tra tifosi Milan-Psg a Milano, francese accoltellato: agguato ai Navigli, colpiti anche due poliziotti

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Ci sono stati violenti scontri tra le tifoserie del Milan e del Paris Saint-Germain. Nella maxi-rissa un tifoso di 35 anni francese è stato accoltellato ed è rimasto gravemente ferito. I momenti più concitati degli scontri si sono svolti in zona dei Navigli nella tarda serata di lunedì. Molte persone sedute nei locali sono scappate per mettersi al sicuro dalla furia dei tifosi in lotta. Negli scontri si contano feriti anche tra i poliziotti.

Maxi-rissa a Milano

In zona Navigli a Milano, nella tarda serata di lunedì, le due tifoserie di Milan e Paris Saint-Germain si sono scontrate (le immagini non sono tanto diverse da quelle degli scontri tra tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte). Il bilancio della violenta incursione, in una zona molto frequentata, è di un tifoso ferito grave e alcuni poliziotti aggrediti.

La Questura ha fermato e identificato 73 cittadini francesi coinvolti.

Le dinamiche

Secondo la ricostruzione della Polizia, verso mezzanotte, dopo le identificazioni, un gruppo di circa 50 persone tifose del Milan si sono riunite ad Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese. Sul posto hanno iniziato scontri con i tifosi del Paris Saint Germain.

In piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie alcune cariche di alleggerimento verso i tifosi francesi da parte delle forze dell’ordine.

I feriti: bilancio degli scontri

Durante le cariche della Polizia i tifosi francesi avrebbero reagito con forza invece di disperdersi. Un agente di polizia è stato colpito a una gamba (ferita lacero contusa), mentre un altro ha riportato una ferita al labbro.

Verso le 2:00 una voltante si è diretta in un ostello di via Regina Margherita per rispondere a una chiamata dei tifosi francesi: un 28enne è stato ferito alla testa da alcuni tifosi del Milan. In condizioni gravi all’Ospedale Policlinico di Milano è invece arrivato un tifoso del Psg colpito da due coltellate, una alla testa e una alla gamba.