Scontri tra tifosi di Fiorentina e Fidelis Andria prima della partita col Lecce: rissa in tangenziale a Bari

Prima della partita di Serie A Lecce-Fiorentina ci sono stati degli scontri tra gruppi di tifosi fiorentini e della Fidelis Andria sulla tangenziale di Bari. Gli ultras viola armati di mazze e catene hanno aggredito gli andriesi in strada, in mezzo alle auto incolonnate, creando grossi disagi al traffico.

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Fidelis Andria a Bari

La violenta rissa è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre, sulla tangenziale di Bari, all’altezza del quartiere Torre a Mare, alla periferia della città.

Come riporta Ansa, attorno alle 13 si sono scontrati in strada due gruppi di tifosi, quelli della Fiorentina e quelli della Fidelis Andria.

Fonte foto: Tuttocittà.it Lo scontro tra tifosi di Fiorentina e Andria alla periferia di Bari

Gli scontri prima di Lecce- Fiorentina

Lo scontro è avvenuto prima di Lecce-Fiorentina, partita dell’ottava giornata di Seria A in programma alle 15 in Salento.

Gli ultras della Fiorentina erano diretti allo stadio Via del Mare di Lecce mentre quelli della Fidelis Andria andavano a Nardò (Lecce) per la gara valevole per il girone H di Serie D.

Lo scontro tra le auto in tangenziale

Stando ad una prima ricostruzione riportata dal Corriere del Mezzogiorno, gli ultras toscani, col volto coperto da caschi e cappucci e armati di mazze e catene, sarebbero scesi da alcuni minivan.

E avrebbero aggredito alcuni veicoli su cui viaggiano i tifosi della Fidelis Andria, dando vita ad una violenta rissa in strada.

Lo scontro è avvenuto sulla corsia sud della tangenziale di Bari, in mezzo agli altri automobilisti che sono rimasti bloccati e incolonnati. Alcuni pulmini di tifosi andriesi sono stati pesantemente danneggiati a colpi di mazza.

La violenta rissa ha provocato notevoli disagi al traffico, sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini sul caso.