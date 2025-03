Scontri al corteo contro il Ponte sullo Stretto a Messina: lancio di bombe carta, un poliziotto ferito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Disordini e tensioni a Messina durante il corteo contro il Ponte sullo Stretto. Alcuni antagonisti fra i circa 150 manifestanti hanno imbrattato muri, compreso quello di una chiesa. La polizia ha disperso un gruppo violento dopo il lancio di bombe carta e un agente è rimasto ferito. Episodi di violenza che hanno ricevuto una condanna bipartisan, insieme alla solidarietà alle forze dell’ordine.

Ponte sullo Stretto, disordini al corteo di Messina

Doveva essere una sfilata tranquilla quella del corteo di Carnevale No Ponte a Messina, ma la manifestazione contraria al progetto del Ponte sullo Stretto, organizzata per sabato 1 marzo, è degenerata in scontri, disordini e tensioni.

Fra i 150 partecipanti, alcuni esponenti anarchici e di gruppi antagonisti hanno attraversato le strade del centro esponendo striscioni, intonando cori e mostrando cartelli, prima di iniziare a deturpare con scritte di contestazione le pareti di diversi edifici lungo via XXIV Maggio, inclusa una sezione del muro della chiesa di Santa Eustochia.

Bombe carta, aggressione a poliziotto

Il corteo ha infine raggiunto l’incrocio con viale Boccetta, dove le forze dell’ordine – Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza – erano schierate in tenuta antisommossa, pronte a contenere eventuali disordini e garantire la sicurezza pubblica.

In questa zona, la situazione è rapidamente sfociata in scontri accesi. Dopo che alcuni manifestanti hanno lanciato bombe carta, le forze dell’ordine sono intervenute con una carica mirata a disperdere i gruppi più agitati.

Nel caos che ne è seguito, un agente è stato assalito, riportando ferite che hanno richiesto il suo immediato trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

La condanna della politica

“Bombe carta, fumogeni, mezzi dei Carabinieri e muri imbrattati: perché quando non ci sono argomentazioni valide per difendere le proprie tesi si ricorre alla violenza e all’inciviltà. Sono fiducioso sulla capacità delle forze dell’ordine, affinché si individuino i responsabili e scattino fermi e misure di sicurezza” ha commentato il senatore Nino Germanà, commissario siciliano della Lega.

“Inaccettabile quanto accaduto oggi a Messina. Insulti, intolleranza, muri del centro imbrattati con scritte indegne, violenze contro le forze dell’ordine” ” ha dichiarato Matilde Siracusano, deputata messinese Forza Italia.

“Ferma condanna per quanto accaduto, e solidarietà alle forze dell’ordine che hanno gestito con grande professionalità i momenti più tesi della giornata” ha aggiunto.

Indignazione anche dal centrosinistra. “Condanna incondizionata per ciò che è avvenuto oggi nella nostra città, che non ha niente a che vedere con il diritto a lottare contro quello che riteniamo uno stupro al nostro territorio: il Ponte sullo Stretto che è e resta l’oggetto della nostra più totale opposizione, politica e civica” ha commentato il segretario provinciale del Pd Armando Hyerace.