Scomparso 8 anni fa, 25enne ritrovato privo di sensi vicino a una chiesa: è successo in Texas

Era scomparso nel 2015 a 17 anni, ora è stato ritrovato. Dopo 8 anni Rudolph Farias IV potrà tornare a casa, ma ancora non si sa bene cosa gli sia successo. L’uomo, oggi 25enne, è stato trovato privo di sensi vicino a una chiesa di Houston, in Texas. La notizia è stata data dal Texas Center for the Missing.

La famiglia non ha mai smesso di cercarlo

Per la famiglia di Rudolph, che non ha mai smesso di cercarlo, è una notizia in parte inaspettata. Anche se la madre del ragazzo, negli anni, ha continuato a condividere i volantini con il volto del figlio e la scritta “missing”, ovvero “scomparso”.

Il giovane, come riportano i media statunitensi, era scomparso di casa una sera dopo essere uscito a portare i cani a passeggio.

La scomparsa durante una fase di depressione

Da quel giorno si erano perse le tracce di Rudolph Farias IV. La madre aveva detto alla polizia che in quel periodo il figlio stava attraversando una fase depressiva, e quella sera era particolarmente giù di morale.

Una depressione dovuta alla scomparsa prematura del fratello, vittima di un incidente stradale in moto. Per questo lutto il ragazzo aveva sofferto molto.

Ancora da capire cosa sia successo al giovane in questi lunghi otto anni, dal giorno della scomparsa a quello del ritrovamento.

Contusioni e tagli su tutto il corpo: il mistero

A chiamare i soccorsi sono state alcune persone che avevano notato il giovane all’esterno della chiesa, convinti che fosse morto. Rudolph, infatti, oltre ad essere privo di sensi presentava tagli e contusioni su tutto il corpo.

Intervistata da una tv locale, la madre del ragazzo ha detto di essere sicura che suo figlio sia stato maltrattato e picchiato. Il giovane si trova in ospedale e presto intraprenderà un percorso di recupero e guarigione completa.

Potrà essere solo lui, ovviamente, a fare luce su quanto accaduto dal giorno della scomparsa e negli ultimi otto anni, durante i quali la sua famiglia non ha mai perso la speranza di ritrovarlo in vita.