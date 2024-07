Scomparsi nel Brenta a Padova, trovato il cadavere di uno dei due ragazzi: si era tuffato per salvare l'amico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cadavere di uno dei due ragazzi scomparsi nel fiume Brenta a Campo San Martino, vicino Padova, nella giornata di domenica 14 luglio è stato ritrovato poco dopo le 23: è di Stefan Bodgan Cristoiu, che si era tuffato per salvare il 23enne cingalese Ramesh Ganegedara, che stava affogando.

Il ritrovamento del cadavere

Il corpo senza vita di Stefan Bodgan Cristoiu, 29enne di Curtarolo di origini romene, è stato ritrovato a poca distanza dal punto in cui era stato visto scomparire dagli amici e dalle tante persone presenti lungo l’argine del fiume all’altezza di Campo San Martino domenica pomeriggio.

Il cadavere giaceva a 4 metri di profondità, leggermente a monte rispetto al punto della scomparsa. Come spiegato dai vigili del fuoco e riportato dal Corriere del Veneto, in quel tratto del fiume Brenta, anche a causa di uno sbarramento idraulico, è presente una specie di conca che tende a far tornare la corrente a ritroso.

I sommozzatori impegnati nelle ricerche dei ragazzi scomparsi nel fiume Brenta.

Ragazzi scomparsi nel Brenta: cosa è successo

Stefan Bodgan Cristoiu e Ramesh Ganegedara stavano trascorrendo la domenica nell’ansa del Brenta di Campo San Martino, nel Padovano, quando, poco dopo le 17, il secondo ha deciso di fare il bagno nell’insenatura che si trova proprio accanto alla piccola cascata sotto al ponte che collega con Curtarolo.

Poco dopo essere entrato in acqua, Rames ha iniziato a sbracciarsi e a chiedere aiuto. Sono entrati nel fiume quattro o cinque suoi amici, tutti connazionali, ma a causa della corrente troppo forte non sono riusciti ad afferrarlo. A quel punto, Stefan Bodgan Cristoiu ha deciso di provare a soccorrere Ramesh: lo ha raggiunto ed è riuscito ad afferrargli la mano, ma poi è stato trascinato anche lui verso il centro del fiume, dove i due sono scomparsi.

Le ricerche nel Brenta

Immediatamente è scattato l’allarme, lanciato dai tanti che stavano trascorrendo il pomeriggio di domenica sul fiume Brenta in cerca di refrigerio.

Per le ricerche, oltre ai sommozzatori, sono stati utilizzati alcuni droni e un elicottero, che ha sorvolato l’area nel tentativo di individuare i ragazzi scomparsi.

I carabinieri e i vigili del fuoco, dopo aver interrotto le ricerche in nottata, sono tornati a Campo San Martino e lungo il fiume, in cerca di Ramesh Ganegedara.