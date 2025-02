Scomparsa Maddie McCann, svolta nel caso? Una ragazza sostiene di essere la bimba: "Dna lo prova"

La 23enne polacca Julia Wandelt torna a sostenere di essere Maddie McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. Da tempo la ragazza difende la sua verità e di recente è tornata a chiedere attenzione pubblicando i risultati di un presunto test del Dna che proverebbe la sua identità. Sulle dichiarazioni, come già in passato, prevalgono dubbi e scetticismo.

La scomparsa di Maddie McCann

La bambina britannica Maddie McCann, di Leicester, scomparve all’età di 4 anni nella serata del 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz, ad Algarve in Portogallo.

Maddie pernottava insieme ai familiari in una camera al pianterreno in un residence. I genitori la lasciarono in camera a dormire insieme ai fratellini, e andarono a cenare a circa 120 metri di distanza, tornando a controllare i figli di tanto in tanto.

Durante uno dei ritorni in camera, Maddie nel suo lettino non c’era più. E nel corso di questi 17 anni e mezzo non è mai stata ritrovata. Oggi Maddie avrebbe 21 anni e mezzo.

La tesi di Julia Wandelt sul caso Maddie McCann

La polacca Julia Wandelt aveva già raccontato la sua verità in tempi precedenti, ma ora è tornata a farsi avanti forte del risultato del presunto test del Dna.

La ragazza sostiene che un anonimo personaggio avrebbe prelevato elementi dalla scena della scomparsa, elementi che di recente lei ha sottoposto a test.

I risultati dell’esame, a cui i genitori di Maddie questa volta si sono rifiutati di partecipare dopo avere acconsentito ai test del Dna anni fa, sono stati pubblicati da Julia sui social. La ragazza ha postato stralci di mail scambiate con un esperto di Dna, secondo il quale potrebbero effettivamente esserci delle compatibilità.

Ma indagini precedenti hanno dimostrato l’origine polacca della ragazza. C’è poi il fattore anagrafico: Julia è più grande dell’età che avrebbe oggi Maddie. E in passato la ragazza si è dimostrata poco credibile nelle sue tesi.

Le indagini sulla scomparsa

Dopo tutti questi anni, le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann sono su un binario morto. Per un certo periodo di tempo, gli investigatori hanno sospettato di un certo Christian Brückner, un 43enne tedesco già condannato per stupro e spaccio di droga.

In passato, l’uomo avrebbe vissuto nella regione portoghese nella quale si è verificata la sparizione di Maddie ma le autorità hanno concluso che non esistono elementi fondati che possano collegare Brückner al caso.

Negli anni, presunti avvistamenti di Maddie sono avvenuti in varie parti d’Europa. Oggi l’ipotesi privilegiata è che Madeleine McCann possa essere morta subito dopo la sua sparizione.