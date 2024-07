Scomparsa Emanuela Orlandi, spunta l'audio inedito con la voce di una ragazza a Chi l'ha visto: "Era la sua?"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi torna ad animare le cronache con nuovi elementi. La trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli, proporrà un audio inedito: si tratta di una telefonata in cui un uomo fa ascoltare ai familiari di Emanuela una “voce di ragazza“.

Scomparsa di Emanuela Orlandi: l’audio inedito

Secondo la nota del programma, “parte di questo audio non era mai stata trasmessa“. La voce che si sente è quella di Emanuela Orlandi?

L’audio verrà diffuso integralmente nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledì 3 luglio alle 21.20 su Rai3.

Pietro Orlandi, sorella di Emanuela, durante una manifestazione a Roma

Il caso della sparizione nel 1983 di Orlandi, allora 15enne, è oggetto di indagine della procura di Roma, del procuratore di giustizia vaticano e della commissione parlamentare di inchiesta su Orlandi e Mirella Gregori.

A “Chi l’ha visto” anche la storia di Nessy

Oltre al caso Orlandi, la puntata del 3 luglio di “Chi l’ha visto” si occuperà anche di altre vicende che hanno destato grande eco mediatica.

Tra queste, la storia di Nessy, la mamma bloccata in Egitto con la sua bambina dopo che un tribunale le ha tolto l’affidamento e l’ha accusata di adulterio su denuncia del marito.

Il mistero di Chiomonte

Infine, nel corso della puntata si parlerà anche della scomparsa di Mara Favro, sparita da Chiomonte in Val di Susa la notte tra il 7 e l’8 marzo scorso.

La donna si è allontanata da una pizzeria nel cuore della notte. In studio, in diretta, sarà presente il proprietario della pizzeria per fornire ulteriori dettagli.

La puntata del 3 luglio inizierà alle 21.20 e i telespettatori aspettano di ascoltare l’audio inedito sul caso Orlandi, un mistero irrisolto da oltre 40 anni e su cui a fine giugno è intervenuto nuovamente Ali Agca sostenendo che Emanuela è viva.