Scomparsa di Mara Favro, a Gravere arrivano i cani molecolari dopo il ritrovamento di altre ossa: gli sviluppi

A Gravere sono arrivati i cani molecolari. Gli inquirenti non indietreggiano di un passo mentre portano avanti le loro indagini sulla scomparsa di Mara Favro, la 51enne scomparsa tra Chiomonte e Susa – in provincia di Torino – dopo un turno di lavoro in pizzeria. Proprio nel territorio di Gravere, infatti, c’è stato un nuovo ritrovamento: altre ossa, nuovi elementi dopo il reggiseno, gli occhiali e un primo osso lungo. Si parla, inoltre, di nuovi indumenti presenti nei boschi della Valle di Susa.

Altre ossa rinvenute a Gravere

Nella serata di giovedì 27 febbraio nei boschi di Gravere, tra Chiomonte e Susa (Torino), la terra avrebbe restituito altre ossa. Non è chiaro se si tratti di ossa umane né, tanto meno, se appartengano a Mara Favro.

Come riporta La Stampa, nella stessa area sarebbero stati rinvenuti anche altri indumenti. Il territorio è limitrofo ai ritrovamenti di venerdì 21 febbraio, quando i carabinieri di Torino di concerto con i vigili del fuoco hanno trovato un osso e un paio di occhiali da sole.

Nel corso delle ricerche su Mara Favro a Gravere, tra Chiomonte e Susa, sono arrivati i cani molecolari dalla Svizzera. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto altre ossa e altri indumenti

Gli inquirenti hanno accelerato le ricerche “a causa del prossimo innalzamento del livello del fiume per le probabili piogge del fine settimana, lo scioglimento delle nevi e il rilascio d’acqua dalla diga del Gorge”, ha fatto sapere l’Arma dei carabinieri in una nota stampa inviata al quotidiano torinese.

Come per i reperti raccolti il giorno 21, i nuovi elementi rinvenuti giovedì 27 febbraio saranno ora sottoposti ad un’analisi genetica per stabilire se si tratta di tracce riconducibili a Mara Favro.

Arrivano i cani molecolari

Nell’ultima ora il quotidiano locale Torino Cronaca ha comunicato che a Gravere sono arrivati i cani molecolari. Solamente il giorno 27 sulla Val di Susa erano comparsi i droni mentre oggi, venerdì 28, da un fuoristrada sono scesi due esemplari di chien de Saint-Hubert da sempre utilizzati dagli inquirenti per la ricerca delle persone scomparse.

Le ricerche si stanno concentrando nella zona del depuratore. Accanto ai carabinieri e ai vigili del fuoco ci sono i volontari di Penelope, l’associazione nata nel 2002 a Potenza con il contributo di Gildo Claps, il fratello di Elisa Claps. Ai microfoni di Torino Cronaca Fabrizio Pace, presidente di Penelope Piemonte e criminologo forense, si dice convinto di essere sulla giusta pista: “Il posto dove cercare Mara è questo, non ci sono dubbi“.

La scomparsa di Mara Favro e le ultime novità

Mara Favro, 51 anni residente a Susa, è scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 marzo 2024 dopo il suo turno di lavoro presso la pizzeria “Don Ciccio” di Chiomonte. Secondo la ricostruzione la donna sarebbe scomparsa mentre rientrava presso la sua abitazione, in piena notte.

L’ultimo messaggio su WhatsApp l’avrebbe inviato a un amico alle 6:20 del mattino dell’8 marzo, un testo in cui si lamentava del suo lavoro e in cui annunciava la volontà di cambiare mestiere. Tuttavia, il 26 febbraio Chi l’ha Visto? ha raccolto la testimonianza di amico di vecchia data di Mara Favro, Carlo, che non sarebbe mai stato ascoltato dagli inquirenti.

Carlo ha raccontato che alle 16:41 Mara, che fino a quel momento aveva frequentato la sua abitazione per accudire il padre anziano, gli ha mandato un messaggio su WhatsApp in cui gli annunciava di aver iniziato un nuovo lavoro presso una pizzeria. “Mi trovo benissimo”, aveva scritto.

Un messaggio, questo, che mette in contraddizione il testo inviato l’indomani mattina a un altro amico al quale, invece, comunicava la sua intenzione di lasciare il lavoro. L’ipotesi è che il telefono di Mara Favro non fosse più in uso alla donna dalla notte precedente.