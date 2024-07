Scomparsa di Francesca Deidda, bite dentale e sangue sulla roccia sono suoi: accertamenti incastrano il marito

C’è una svolta sulla scomparsa di Francesca Deidda, la 42enne sparita da maggio scorso a San Sperate, paese a circa 10 chilometri da Cagliari. Il sangue sulla roccia e il bite dentale trovati durante la prima battuta di ricerca, effettuata nelle campagne di San Priamo nel territorio di Sinnai, sono della donna che, secondo la Procura sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai. Quest’ultimo si trova in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Nuovi accertamenti sulla scomparsa di Fracesca Deidda

La conferma che le tracce di sangue e gli effetti personali ritrovati appartengano a Francesca Deidda arriva dagli accertamenti irripetibili effettuati dagli specialisti del Ris di Cagliari.

Gli esperti dell’Arma hanno fatto una comparazione degli elementi trovati nelle campagne lungo il vecchio tracciato della Statale 125 “Orientale”, tra Sinnai e San Vito, con il Dna recuperato da alcuni oggetti trovati in casa.

Fonte foto: ANSA Proseguono le ricerche di Francesca Deidda tra Sinnai e San Vito

Le ricerche di Francesca Deidda

Nel frattempo proseguono le ricerche di Francesca Deidda che lo scorso 10 maggio è scomparsa da San Sperate, comune della provincia del Sud Sardegna.

Alle attività stanno partecipando i carabinieri della Compagnia di Iglesias, i Cacciatori di Sardegna, le squadre del Soccorso alpino e speleologico, gli uomini della Protezione Civile e i sommozzatori del corpo dei Vigili del fuoco.

Per velocizzare le ricerche del corpo della 42enne sono arrivati da Bologna anche alcuni cani molecolari.

La prossima udienza per il marito

Per la Procura Francesca Deidda sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, di 43 anni, che attualmente resta in carcere con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Sul provvedimento di fermo si pronuncerà il Tribunale del Riesame di Cagliari, dove martedì 23 luglio si terrà l’udienza per discutere del ricorso contro la misura restrittiva presentato dai legali dell’uomo, Carlo Demurtas e Laura Pirarba.

L’appello del fratello di Francesca Deidda

Domenica 14 luglio centinaia di persone si sono radunate a San Sperate per la fiaccolata in memoria della donna scomparsa. In prima fila il fratello di Francesca, Andrea Deidda, che ha rivolto un nuovo appello.

“Non voglio dire molto perché si è già detto abbastanza, io voglio che parli qualcun altro – ha dichiarato – Io spero che finisca tutto il prima possibile, che parli chi deve parlare“.

Poi ha scambiato alcune parole con i genitori di Igor Sollai, presenti alla fiaccolata: “Ho detto loro cosa pensavo, loro sono addolorati quanto me“.

Infine fa riferimento a giovedì 18 luglio come “un giorno importante”, perché il cognato sarà sottoposto a nuovo interrogatorio. “Voglio che Igor faccia finire questo strazio – ha concluso – voglio sapere cosa è successo quel 10 maggio, solo quello”.