Scomparsa Daniela Ruggi, arrestato l’amico Domenico Lanza dopo un’intervista in tv: trovate armi in casa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A più di due mesi dalla scomparsa di Daniela Ruggi, un uomo è stato arrestato dai carabinieri. Domenico Lanza, conosciuto a Vitriola, in provincia di Modena, come lo "sceriffo", è finito in manette per possesso abusivo di armi. Intervistato durante una nota trasmissione televisiva, il 70enne ha rivelato di essere in possesso di alcuni indumenti intimi di Daniela Ruggi. Poco dopo i carabinieri lo hanno portato in caserma per interrogarlo e il giorno successivo, dopo una perquisizione, è stato arrestato per il possesso delle armi non denunciate.

Lanza mostra in tv la biancheria di Daniela Ruggi

Già interrogato nei giorni successivi alla scomparsa della donna 31enne, Lanza non avrebbe rivelato ai carabinieri di avere biancheria intima di Daniela Ruggi.

Un particolare emerso durante l’intervista in diretta a Pomeriggio 5: "È vero, ho in auto della biancheria intima di Daniela che mi aveva lasciato in casa dopo una doccia. L’avevo con me perché volevo restituirgliela appena la vedevo", ha detto Lanza aprendo il bagagliaio e mostrando gli indumenti.

Domenico Lanza arrestato per possesso abusivo di armi

Subito dopo l’intervista i carabinieri di Pavullo si sono recati a casa dello "sceriffo" Domenico Lanza e hanno sequestrato gli indumenti: due calzini grigi e un paio di slip bianchi.

In seguito all’interrogatorio i carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa di Lanza e hanno trovato alcune armi non regolarmente detenute. Per questo motivo il 70enne è stato arrestato.

Il fermo, quindi, non ha a che fare con le indagini sulla scomparsa della donna, ma è riferito solamente alle armi trovate in casa. Non si sa se i militari abbiano trovato altri indumenti di Daniela Ruggi a casa dell’uomo. A quanto pare la 31enne, che non acqua corrente nella sua casa di Vitriola, alcune volte faceva la doccia a casa di Lanza.

Le indagini sulla scomparsa di Daniela Ruggi

Come riportato dalla Gazzetta di Modena, Daniela Ruggi e Domenico Lanza si frequentavano ed erano stati visti insieme in un bar.

Tuttavia, da quanto emerso dalle indagini, la donna scomparsa a metà settembre si vedeva anche con altri uomini che le pagavano il ristorante e la ospitavano a casa per fare la doccia.

Tutti sono stati ascoltati dai carabinieri, ma finora il fascicolo per sequestro di persona aperto dalla Procura di Modena sul caso di Daniela Ruggi rimane contro ignoti. Il caso sulla scomparsa della donna, che da tempo viveva da sola in una casa in pietra a quattro chilometri da Montefiorino, non ha ancora trovato una soluzione.