Scomparsa da una settimana a Viadana e trovata morta in una villetta, mistero sul decesso di Maria Campai

Era scomparsa da Viadana da quasi una settimana, e le sue ricerche erano state affidate ai cani molecolari. I familiari avevano addirittura contattato Chi l’ha visto per ritrovarla. Purtroppo, però, il corpo senza vita di Maria Campai, 42enne originaria della Romania, è stato ritrovato. Il ritrovamento è avvenuto nel giardino di una villetta privata e, al momento, è mistero su ciò che è accaduto alla donna.

Viadana, Maria Campai trovata morta in una villetta

Il mistero sulla scomparsa di Maria Campai è ben lontano dall’essere risolto. Purtroppo, a quasi una settimana dalle ricerche, la donna è stata ritrovata morta nel giardino di una villetta in pieno centro.

Il corpo senza vita è stato scoperto dei Carabinieri, nella mattinata del 26 settembre.

Il ritrovamento è avvenuto a Viadana, in provincia di Mantova

La donna di origini romene era sparita dal 19 settembre, data in cui era arrivata nella cittadina mantovana per un colloquio di lavoro.

Maria Campai è giunta a Viadana da Parma, accompagnata da un amico ma, dopo il colloquio, non è stato più possibile rintracciarla.

La villetta dove il cadavere è stato rinvenuto sembra essere molto vicina al luogo dove l’amico aveva lasciato la Campai poco prima del colloquio.

Le indagini dei Carabinieri

Non sono ancora emersi, al momento, dettagli in merito alla morte di Maria Campai.

Dopo il ritrovamento del cadavere, i Carabinieri accompagnati presso la villetta da un magistrato hanno evitato di fornire informazioni. Neanche gli investigatori del Comando Provinciale di Mantova e le Forze dell’Ordine di Viadana hanno rilasciato dettagli.

Tuttavia, sembrerebbe che le Forze dell’Ordine siano già giunte ad un punto di svolta nelle indagini.

Sembra, infatti, che un uomo sia stato interrogato per ore in Caserma.

La ricostruzione dell’amico

La vittima aveva raggiunto Viadana da Parma, città dove abitava con la sorella. Tuttavia, Maria Campai viaggiava spesso in Toscana, in quanto i figli e l’ex marito vivono in tale Regione.

L’amico che l’ha accompagnata al colloquio ha raccontato alle Forze dell’Ordine di aver raggiunto Viadana in auto, e di aver lasciato Maria in centro per sostenere un colloquio di lavoro.

Pur non conoscendo il nome del presunto datore di lavoro, il testimone è sicuro: la Campai avrebbe dovuto incontrare un uomo. La vittima avrebbe promesso all’amico di richiamarlo a colloquio terminato: una chiamata che, però, non è mai stata effettuata.

Per tale ragione, la sorella della donna aveva deciso di allertare le Forze dell’Ordine.