Scomparsa 26enne di Latina, l'associazione Penelope lancia appello social: "Potrebbe avere bisogno di aiuto"

Ayah Krdi, 26enne di origini siriane, è scomparsa da Latina il 1° marzo 2025. È uscita di casa per recarsi alla casa di riposo San Francesco, ma da quel momento non si hanno più sue notizie. L’associazione Penelope Lazio ha lanciato un appello per ritrovarla, chiedendo aiuto a chiunque possa avere informazioni. Il caso si aggiunge al lungo elenco di persone scomparse in Italia.

Ragazza scomparsa da Latina

Ayah Krdi è scomparsa nella giornata di sabato 1 marzo. Secondo quanto riportato dall’associazione Penelope Lazio, che si occupa di persone scomparse, la 26enne era uscita di casa per dirigersi a piedi verso la casa di riposo San Francesco di Latina, ma non è mai arrivata a destinazione.

Al momento della scomparsa aveva con sé il cellulare, il che potrebbe indicare che si trovi ancora in zone con fermate di autobus o metro. Le ricerche si stanno concentrando proprio su queste aree, mentre si chiede alle persone di fare segnalazioni utili.

Fonte foto: Facebook Penelope Lazio In foto la giovane scomparsa da Latina

La giovane aveva indosso abiti semplici, poco particolari, che rendono la sua individuazione nelle zone molto affollate più difficile. Un segno distintivo è però l’uso del velo. Questo dettaglio potrebbe renderla più riconoscibile.

Informazioni su Ayah Krdi

L’appello per ritrovare Ayah è stato diffuso sui social con una descrizione dettagliata della giovane. Tra i dettagli, oltre il velo, la descrizione degli abiti e la foto. La 26enne indossa gli occhiali.

Altri dettagli:

età: 26 anni;

origini: siriane;

altezza: 1,64 m;

corporatura: media;

abbigliamento: indossava un velo nero, una giacca nera e grigia, jeans, scarpe da ginnastica bianche e una borsa nera.

L’associazione Penelope Lazio ha ribadito che la ragazza potrebbe avere bisogno di aiuto e ha invitato chiunque abbia informazioni a contattare il numero 339 6514799 per segnalazioni.

Persone scomparse in Italia

Il caso di Ayah Krdi è l’ennesimo episodio di scomparsa nel nostro Paese. Secondo i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra 2007 e 2021 sono state registrate 197.114 denunce di scomparsa, con un aumento del 58,81% rispetto al 2020.

Il fenomeno colpisce in particolare i minori, che rappresentano oltre il 57% dei casi. Una parte significativa riguarda cittadini stranieri, spesso scomparsi dopo essere arrivati in Italia e aver lasciato i centri di accoglienza.

La speranza ora è che Ayah possa essere ritrovata al più presto, come nel caso della 15enne scomparsa a Lucca che si era allontanata perché voleva restare un po’ da sola.