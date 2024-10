Sciopero voli venerdì 11 ottobre, aerei a rischio: quali sono quelli in ritardo o cancellati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Previsto uno sciopero dei voli per venerdì 11 ottobre: a incrociare le braccia il personale Techno Sky aderente a una serie di sigle sindacali. Sciopero dei voli anche all’aeroporto Falcone e Borsellino (Punta Raisi) di Palermo, per l’agitazione di parte del personale Enav. Di seguito le informazioni in merito ai voli garantiti.

Date e orari dello sciopero degli aerei

Personale Techno Sky in sciopero dalle 13:00 alle 17:00. Aderiscono all’agitazione i lavoratori iscritti ai sindacati Filt-Cgil, Uilt-Uil ed Rsu.

Techno Sky fa parte del gruppo Enav ed è la società responsabile della gestione e della manutenzione degli impianti e dei sistemi utilizzati per l’erogazione dei servizi di assistenza al volo.

Lo sciopero sarà di 4 ore, ma avrà ripercussioni a cascata con voli cancellati, ritardi e cambiamenti nell’operatività degli aeroporti coinvolti in partenza o in arrivo, cioè Milano Linate, Palermo, Bari e Brindisi.

Lo scalo di Palermo, come detto, è interessato anche dallo sciopero di 4 ore del personale Enav, che avverrà nelle medesime fasce orarie dello sciopero Techno Sky.

I voli garantiti in caso di sciopero

Enac ricorda che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela durante le quali i voli devono essere comunque effettuati. Si tratta delle fasce 7-10 e 18-21. Vanno inoltre garantiti i seguenti voli:

tutti i voli di Stato, militari, d’emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso;

tutti i voli di collegamento con le isole italiane che hanno un’ unica frequenza giornaliera;

che hanno un’ giornaliera; l’ arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero;

di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero; la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti;

tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali;

compresi i transiti su scali nazionali; i sorvoli del territorio nazionale e gli attraversamenti dello spazio aereo di responsabilità italiana.

Il consiglio è comunque quello di monitorare lo stato del proprio volo sul sito dell’aeroporto di partenza o sul sito della propria compagnia aerea.

Alcune compagnie (come Ryanair, Easyjet e Volotea) sono solite inviare le informazioni sui voli soppressi o differiti direttamente agli utenti tramite email, sms o app. Lo stato dei voli Ita Airwais è consultabile sul sito ufficiale del vettore.

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni della protesta sono correlate alle condizioni di lavoro, ai rinnovi contrattuali e agli investimenti tecnologici.