Sciopero dei treni di lunedì 30 settembre, si ferma Trenord: i mezzi garantiti e le fasce orarie dello stop

Scatta lo sciopero per il personale di Trenord nella giornata di lunedì 30 settembre. L’ennesima mobilitazione dei lavoratori del settore dei trasporti interesserà questa volta nello specifico i servizi regionali, suburbani, aeroportuali e a Lunga percorrenza della rete ferroviaria lombarda, provocando ritardi e disagi per gli spostamenti dei cittadini.

Lo sciopero Trenord del 30 settembre

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle sindacali Uiltrasporti e Orsa per tutta la giornata di lunedì 30 settembre 2024, a partire dalle 3 e fino alle 2 di martedì 1 ottobre.

Ad incrociare le braccia saranno solo i dipendenti di Trenord e non il personale di Trenitalia e Atm a Milano, i cui servizi saranno regolari.

Fonte foto: ANSA

I treni garantiti

Come previsto per legge in caso di sciopero nei trasporti e altri servizi pubblici, saranno assicurate le corse che rientrano nelle fasce di garanzia.

“La mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21” ha comunicato Trenord sul proprio sito, dove è possibile consultare la lista dei treni garantiti con i rispettivi orari, stazioni di partenza e di arrivo.

I bus per gli aeroporti

Nel caso di cancellazione dei convogli per i collegamenti aeroportuali, Trenord fa sapere che saranno istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express, con partenza da via Paleocapa 1. Mentre da Stabio e Malpensa Aeroporto per il servizi S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Trenord comunica che maggiori dettagli saranno disponibili sul proprio sito o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite l’App. La compagna invita, inoltre, i passeggeri a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.