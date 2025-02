Sciopero treni 9 febbraio 2025 in Piemonte e Valle d'Aosta, gli orari garantiti e l'avviso di Trenitalia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Weekend caldo sul fronte dei trasporti, in Piemonte e Valle d’Aosta, per lo sciopero dei treni di domenica 9 febbraio 2025. L’agitazione, indetta da Orsa Ferrovie, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, come reso noto da Trenitalia. Restano però assicurati i treni negli orari garantiti.

Orari garantiti in caso di sciopero dei treni

Lo sciopero dei treni in Piemonte e Valle d’Aosta può comportare disagi alla circolazione ferroviaria anche nelle regioni limitrofe.

Nonostante lo sciopero dei treni, rimane assicurata la circolazione nelle fasce orarie di garanzia, che nei giorni festivi è dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Fonte foto: ANSA

Si tratta, in realtà, di una doppia agitazione che va a sommarsi al ricco calendario degli scioperi di febbraio:

dalle 9:00 alle 16:59 del 9 febbraio 2025 ha proclamato lo sciopero di 8 ore il personale di Trenitalia addetto alla vendita e all’assistenza nella divisione business regionale e sviluppo intermodale del Piemonte;

il personale di Trenitalia addetto alla vendita e all’assistenza nella divisione business regionale e sviluppo intermodale del Piemonte; dalle 3:00 del mattino del 9 febbraio 2025 alle 2:00 del 10 febbraio ha proclamato lo sciopero di 23 ore il personale mobile di Trenitalia di Piemonte e Valle d’Aosta.

Il rimborso del biglietto

Chi intenda rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso del biglietto:

fino all’ora di partenza del treno prenotato su treni per Intercity e Frecce;

fino alle ore 23:59 del giorno antecedente lo sciopero per i treni regionali.

I treni garantiti

Di seguito l’elenco dei treni garantiti durante lo sciopero in Piemonte e Valle d’Aosta (ma in ogni caso si invita a consultare gli orari, che potrebbero venire posticipati, tramite i canali ufficiali):

RV 2753 CHIVASSO 05:52 IVREA 06:14;

SFM 26604 ASTI 06:10 TORINO AEROPORTO CASELLE 07:43;

SFM 26509 TO.LINGOTTO 06:15 CIRIE’ 07:09;

SFM 26106 RIVAROLO CANAVESE 06:17 CHIERI 07:41;

RV 33564 GENOVA P.PRINCIPE 06:24 TORINO P.NUOVA 08:33;

RV 3115 TORINO P.NUOVA 06:25 VENTIMIGLIA 10:47;

SFM 26736 FOSSANO 06:25 CIRIE’ 08:09:

RV 2115 TORINO P.NUOVA 06:30 GENOVA P.PRINCIPE 08:35;

SFM 26655 TORINO P.NUOVA 06:35 ASTI 07:35;

REG 22955 CUNEO 06:41 LIMONE 7:18;

SFM 26786 TO.LINGOTTO 06:41 FOSSANO 07:35;

SFM 26354 TORINO P.NUOVA 06:45 SUSA 07:53;

REG 11404 NOVARA 06:45 DOMODOSSOLA 08:49;

SFM 26959 BARDONECCHIA 06:47 TORINO P.NUOVA 08:15;

REG 11742 BIELLA S.PAOLO 06:48 SANTHIA` 07:12;

REG 11417 DOMODOSSOLA 06:48 NOVARA 08:43;

RV 33105 TORINO P.NUOVA 06:54 MILANO P.GARIBALDI 08:51;

REG 11356 NOVARA 07:05 IVREA 09:08;

REG 11642 NOVARA 07:06 BIELLA S.PAOLO 07:58;

SFM 26409 ALBA 07:07 CIRIE’ 09:09;

RV 33108 MILANO P.GARIBALDI 07:10 TORINO P.NUOVA 09:11;

REG 11057 ASTI 07:13 VOGHERA 08:20;

RV 33566 GENOVA BRIGNOLE 07:15 TORINO P.NUOVA 09:33;

SFM 26206 PINEROLO 07:17 CHIVASSO 08:31;

RV 3217 TORINO P.NUOVA 07:20 CUNEO 08:36;

RV 3220 CUNEO 07:24 TORINO P.NUOVA 08:35;

REG 11213 FOSSANO 07:25 LIMONE 08:28;

RV 2717 TORINO P.NUOVA 07:25 IVREA 08:23;

SFM 26256 CHIVASSO 07:27 PINEROLO 08:43;

RV 2117 TORINO P.NUOVA 07:30 GENOVA P.PRINCIPE 09:38;

RV 3118 SAVONA 07:31 TORINO P.NUOVA 09:43;

REG 11391 CHIVASSO 07:40 NOVARA 08:55;

RV 2754 IVREA 07:41 TORINO P.NUOVA 08:35;

SFM 26956 TORINO P.NUOVA 07:45 BARDONECCHIA 09:15;

REG 11390 IVREA 07:50 CHIVASSO 08:37;

REG 11743 SANTHIA` 07:50 BIELLA S.PAOLO 08:15;

SFM 26788 CIRIE’ 07:51 FOSSANO 09:35;

RV 33103 TORINO P.NUOVA 07:54 MILANO P.GARIBALDI 09:51;

REG 11645 BIELLA S.PAOLO 08:00 NOVARA 08:53;

REG 11255 NOVARA 08:08 ALESSANDRIA 09:13;

SFM 26361 SUSA 08:09 TORINO P.NUOVA 09:15;

SFM 26608 ASTI 08:10 TORINO AEROPORTO CASELLE 09:43;

RV 33106 MILANO P.GARIBALDI 08:10 TORINO P.NUOVA 10:11;

REG 11216 CUNEO 8:12 FOSSANO 08:35;

REG 11542 NOVARA 08:12 ARONA 08:45;

REG 11455 ACQUI TERME 8:17 SAVONA 09:52

SFM 26114 RIVAROLO 08:17 TO.LINGOTTO 9:19;

SFM 26658 TORINO AEROPORTO CASELLE 08:17 ASTI 09:50;

SFM 26008 CHIERI 08:20 RIVAROLO 09:44;

RV 3119 TORINO P.NUOVA 08:25 SAVONA 10:36;

SFM 26738 FOSSANO 08:25 CIRIE’ 10:09;

RV 2719 TORINO P.NUOVA 08:25 IVREA 09:23;

RV 32463 TORINO P.NUOVA 08:30 ALESSANDRIA 9:29;

REG 11118 S.GIUSEPPE DI CAIRO 08:31 FOSSANO 09:41;

REG 11058 VOGHERA 08:35 ASTI 09:47;

REG 22952 LIMONE 8:40 CUNEO 09:19;

REG 22953 CUNEO 08:41 VENTIMIGLIA 11:21;

RV 2716 IVREA 08:41 TORINO P.NUOVA 09:35;

SFM 26358 TORINO P.NUOVA 08:45 BUSSOLENO 09:42;

REG 11744 BIELLA S.PAOLO 08:48 SANTHIA` 09:12;

SFM 26424 CIRIE’ 08:51 ALBA 10:53;

REG 11394 NOVARA 09:05 CHIVASSO 10:20;

REG 11543 ARONA 09:15 NOVARA 09:48;

SFM 26210 PINEROLO 09:17 CHIVASSO 10:31;

RV 3224 CUNEO 09:24 TORINO P.NUOVA 10:35;

RV 3221 TORINO P.NUOVA 09:25 CUNEO 10:36;

REG 11221 FOSSANO 09:25 CUNEO 09:49;

RV 2721 TORINO P.NUOVA 09:25 IVREA 10:23;

SFM 26260 CHIVASSO 09:27 PINEROLO 10:43;

SFM 26963 BUSSOLENO 09:28 TORINO P.NUOVA 10:15;

RV 33568 ALESSANDRIA 9:31 TORINO P.NUOVA 10:33;

REG 11220 LIMONE 09:32 FOSSANO 10:35;

REG 11483 ALESSANDRIA 09:35 ACQUI TERME 10:16;

REG 11393 CHIVASSO 09:40 NOVARA 10:49;

RV 2718 IVREA 09:41 TORINO P.NUOVA 10:35;

REG 11745 SANTHIA` 09:50 BIELLA S.PAOLO 10:15;

SFM 26790 CIRIE’ 09:51 TO.LINGOTTO 10:40;

REG 22957 CUNEO 17:15 LIMONE 17:54;

RV 3242 CUNEO 17:24 TORINO P.NUOVA 18:35;

RV 3235 TORINO P.NUOVA 17:25 CUNEO 18:36;

RV 2777 TORINO P.NUOVA 17:25 IVREA 18:18;

RV 3147 VENTIMIGLIA 17:28 TORINO P.NUOVA 21:43;

RV 3137 SAVONA 17:31 TORINO P.NUOVA 19:43;

REG 11436 NOVARA 17:34 DOMODOSSOLA 19:38;

REG 11276 ALESSANDRIA 17:47 NOVARA 18:52;

REG 11437 DOMODOSSOLA 17:47 NOVARA 19:43;

REG 11752 BIELLA S.PAOLO 17:48 SANTHIA` 18:12;

RV 33085 TORINO P.NUOVA 17:54 MILANO P.GARIBALDI 19:51;

SFM 26628 ASTI 18:10 TORINO AEROPORTO CASELLE 19:43;

RV 33088 MILANO P.GARIBALDI 18:10 TORINO P.NUOVA 20:11;

REG 11552 NOVARA 18:12 ARONA 18:45;

REG 11079 ASTI 18:13 VOGHERA 19:20;

SFM 26469 TO.LINGOTTO 18:15 CIRIE’ 19:09;

SFM 26154 RIVAROLO 18:17 CHIERI 19:41;

SFM 26678 TORINO AEROPORTO CASELLE 18:17 ASTI 19:50;

SFM 26381 BUSSOLENO 18:19 TORINO P.NUOVA 19:15;

REG 11137 FOSSANO 18:22 S.GIUSEPPE DI CAIRO 19:32;

RV 33582 GENOVA P.PRINCIPE 18:24 TORINO P.NUOVA 20:33;

RV 3139 TORINO P.NUOVA 18:25 SAVONA 20:53;

SFM 26746 FOSSANO 18:25 TO.LINGOTTO 19:14;

RV 2739 TORINO P.NUOVA 18:25 IVREA 19:23;

RV 32467 TORINO P.NUOVA 18:30 GENOVA P.PRINCIPE 20:37;

RV 2138 ALESSANDRIA 18:31 TORINO P.NUOVA 19:33;

RV 2137 ALESSANDRIA 18:31 GENOVA P.PRINCIPE 19:38;

SFM 26048 TO.LINGOTTO 18:40 RIVAROLO 19:44;

RV 2736 IVREA 18:41 TORINO P.NUOVA 19:35;

SFM 26378 TORINO P.NUOVA 18:45 SUSA 19:53;

SFM 26983 BARDONECCHIA 18:47 TORINO P.NUOVA 20:15;

REG 11439 DOMODOSSOLA 18:48 NOVARA 20:39;

REG 11338 IVREA 18:50 NOVARA 20:55;

REG 11753 SANTHIA` 18:50 BIELLA S.PAOLO 19:15;

SFM 26484 CIRIE’ 18:51 ALBA 20:53;

RV 33083 TORINO P.NUOVA 18:54 MILANO P.GARIBALDI 20:51;

RV 3107 TORINO P.NUOVA 18:55 SAVONA 21:21;

REG 11657 BIELLA S.PAOLO 19:00 NOVARA 19:53;

REG 11380 NOVARA 19:05 CHIVASSO 20:20;

RV 33086 MILANO P.GARIBALDI 19:05 TORINO P.NUOVA 21:11;

SFM 26481 ALBA 19:07 TO.LINGOTTO 20:14;

REG 11295 NOVARA 19:08 ALESSANDRIA 20:13;

REG 11553 ARONA 19:15 NOVARA 19:48;

SFM 26230 PINEROLO 19:17 CHIVASSO 20:31;

RV 3244 CUNEO 19:24 TORINO P.NUOVA 20:35;

RV 3239 TORINO P.NUOVA 19:25 CUNEO 20:36;

SFM 26280 CHIVASSO 19:27 PINEROLO 20:43;

RV 2141 TORINO P.NUOVA 19:30 GENOVA BRIGNOLE 21:44;

REG 11080 VOGHERA 19:35 ASTI 20:47;

REG 11476 ACQUI TERME 19:37 ALESSANDRIA 20:20;

RV 2778 IVREA 19:41 TORINO P.NUOVA 20:35;

SFM 26980 TORINO P.NUOVA 19:45 BARDONECCHIA 21:15;

REG 11296 ALESSANDRIA 19:47 NOVARA 20:52;

REG 11754 BIELLA S.PAOLO 19:48 SANTHIA` 20:12;

SFM 26798 CIRIE’ 19:51 FOSSANO 21:35;

REG 11656 NOVARA 20:06 BIELLA S.PAOLO 20:58;

SFM 26385 SUSA 20:09 TORINO P.NUOVA 21:15;

REG 11478 SAVONA 20:10 ACQUI TERME 21:37;

SFM 26632 ASTI 20:10 TO.LINGOTTO 21:04;

RV 33084 MILANO P.GARIBALDI 20:10 CHIVASSO 21:40;

SFM 26682 TORINO AEROPORTO CASELLE 20:17 ASTI 21:50;

SFM 26056 CHIERI 20:20 RIVAROLO 21:44;

RV 33586 GENOVA P.PRINCIPE 20:24 ALESSANDRIA 21:29;

RV 2743 TORINO P.NUOVA 20:25 IVREA 21:23;

RV 2143 TORINO P.NUOVA 20:30 ALESSANDRIA 21:29;

RV 2142 ALESSANDRIA 20:31 TORINO P.NUOVA 21:30;

REG 11140 S.GIUSEPPE DI CAIRO 20:31 FOSSANO 21:41;

RV 2740 IVREA 20:41 TORINO P.NUOVA 21:35;

REG 22964 LIMONE 20:46 CUNEO 21:19;

REG 11755 SANTHIA` 20:50 BIELLA S.PAOLO 21:15;