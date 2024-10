Sciopero treni 12 e 13 ottobre, rischio viaggi cancellati o in ritardo con Trenitalia: l'elenco dei garantiti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un altro weekend nero per i trasporti. I passeggeri dovranno fare i conti con l’ennesima agitazione, uno sciopero di 24 ore dei treni che partirà alle ore 21 di sabato 12 ottobre e si chiuderà alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. A incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo FS, quindi Trenitalia, e Trenord. Si prevedono viaggi cancellati o in ritardo: ecco l’elenco di quelli garantiti, regione per regione.

I motivi dello sciopero dei treni del 12 e 13 ottobre

Lo sciopero del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Il motivo? I lavoratori lamentano, tra le altre cose, il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale e l’assenza di misure più efficaci per garantire la sicurezza sul lavoro.

Fonte foto: ANSA Passeggeri alle prese con l’ultimo sciopero nazionale dei treni, l’8 settembre 2024, alla stazione Termini di Roma

L’agitazione sindacale, riferisce Rfi, potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Come ottenere il rimborso prima dello sciopero

Ovviamente, è possibile chiedere il rimborso del viaggio:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

I servizi minimi garantiti da Trenitalia

Trenitalia garantirà alcuni servizi minimi: i treni che si troveranno in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se sarà raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale.

Trascorso tale periodo, i treni potrebbero fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

L’elenco dei treni garantiti nonostante lo sciopero

Treni nazionali

In occasione dello sciopero di sabato 12 e domenica 13 ottobre, Trenitalia garantisce i seguenti treni nazionali:

[iol_placeholder type="gated" url="https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/informazioni/TABELLA_B_Treni_garantiti_DPLH.pdf"/]

Treni regionali

Per quel che riguarda invece i treni regionali, ecco l’elenco di quelli garantiti (divisi per regione):