Sciopero trasporti sabato 5 ottobre da Roma a Napoli, mezzi pubblici a rischio: orari e fasce di garanzia

Disagi per i pendolari di tutta Italia nella giornata di sabato 5 ottobre, data in cui è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti pubblici che durerà 24 ore. La manifestazione, proclamata per portare all’attenzione diverse problematiche delle condizioni di lavoro del personale interessato, si svolgerà con diverse modalità in base alla regione e al territorio. Da Roma a Napoli, ecco gli orari e le fasce di garanzia.

Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici indetto sabato 5 ottobre

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Orsa trasporti “a seguito del mancato rinnovo del contratto nazionale degli Autoferrotranvieri“, come riporta l’agenzia di stampa LaPresse. Tra le altre sigle coinvolte, Usb Lavoro Privato, Ost Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Autoferro e Faisa-Cisal.

L’obiettivo è dare ulteriore visibilità anche alle carenze strutturali, alle retribuzioni insufficienti e ai ritardi nella modernizzazione del parco mezzi.

Il personale interessato, inoltre, lamenta da tempo l’assenza di misure atte a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Lo sciopero coinvolgerà:

il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, inclusi autobus, tram e metropolitane;

urbano ed extraurbano, inclusi autobus, tram e metropolitane; i treni regionali che potrebbero subire cancellazioni e ritardi;

che potrebbero subire cancellazioni e ritardi; i treni a lunga percorrenza e ad alta velocità (Trenitalia e Italo).

I servizi sospesi varieranno a seconda della regione e della città. Per questo si raccomanda di controllare le informazioni fornite dalle aziende locali e dalle autorità competenti.

Lo sciopero a Roma

A Roma il servizio sarà garantito da inizio servizio diurno fino alle 8.30 e dalle ore 17 alle 20. Lo comunica l’azienda del trasporto pubblico locale Atac.

Lo sciopero a Milano

A Milano lo sciopero potrebbe interessare le linee di metropolitana e di superficie gestite da Atm dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

Lo sciopero a Napoli

A Napoli gli orari dello sciopero sono stati comunicati da Anm sul suo sito web.

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

(tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Funicolari: venerdì 4 ottobre ultima corsa ore 23.40. Non è garantito il prolungamento. Sabato 5 ottobre ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17. Ultima corsa serale ore 19.50.

A fine sciopero, per la funicolare CENTRALE è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2 del 6 ottobre.

venerdì 4 ottobre ultima corsa ore 23.40. Non è garantito il prolungamento. Sabato 5 ottobre ultima corsa del mattino garantita alle ore 9.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17. Ultima corsa serale ore 19.50. A fine sciopero, per la funicolare CENTRALE è prevista la riapertura dalle ore 00.20 alle ore 2 del 6 ottobre. Metro Linea 1: venerdì 4 ottobre ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23.30, da Garibaldi ore 23.42. Sabato 5 ottobre prima corsa mattinale da Piscinola ore 6.30 e da Garibaldi ore 7.10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9.10 e da Garibaldi ore 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17 e da Garibaldi ore 17.40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19.30 e da Garibaldi alle ore 19.30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00.12 e da Garibaldi ore 00.52 del 6 ottobre; ultima corsa da piscinola ore 01.20, da Garibaldi ore 01.32. Non è garantito il prolungamento del venerdì.

venerdì 4 ottobre ultima corsa pomeridiana da Piscinola ore 23.30, da Garibaldi ore 23.42. Sabato 5 ottobre prima corsa mattinale da Piscinola ore 6.30 e da Garibaldi ore 7.10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 9.10 e da Garibaldi ore 9.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17 e da Garibaldi ore 17.40. L’ultima corsa pomeridiana è garantita da Piscinola ore 19.30 e da Garibaldi alle ore 19.30. A fine sciopero è prevista la riapertura con prima corsa da Piscinola ore 00.12 e da Garibaldi ore 00.52 del 6 ottobre; ultima corsa da piscinola ore 01.20, da Garibaldi ore 01.32. Non è garantito il prolungamento del venerdì. Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 9.08, ultima corsa da Municipio ore 9.14.

Lo sciopero a Bologna

A Bologna lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Lo fa sapere sul suo sito Tper.

Lo sciopero a Genova

Ecco invece gli orari a Genova, secondo quanto comunicato da Amt:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e Servizio Clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20;

il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle ore 16.30.

Servizio ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.