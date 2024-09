Sciopero trasporti dal 7 al 9 settembre con treni, aerei e mezzi pubblici a rischio: le fasce e gli orari

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Da sabato 7 settembre a lunedì 9 è previsto uno sciopero dei trasporti. La dimostrazione potrebbe coinvolgere il trasporto ferroviario, gli aerei e i mezzi pubblici locali con conseguenti e possibili ritardi e cancellazioni. I tre giorni di sciopero riguarderanno distintamente diverse tipologie di trasporto, come comunicato dal Ministero dei Trasporti.

Lo sciopero del 7 settembre

Per sabato 7 settembre è previsto uno sciopero di 4 ore sul trasporto aereo, ma la dimostrazione non riguarderà solamente i velivoli. A interrompere il servizio sarà anche il personale da terra, il persona navigante e gli assistenti da volo. Le compagnie che aderiscono all’iniziativa sono Ita Airways e Wizz Air.

Anche il personale Enav dell’aeroporto di Fiumicino potrebbe incrociare le braccia insieme al personale di handling dell’aeroporto di Malpensa. Come riporta TgCom24, le compagnie aeree dovranno comunicato per tempo all’Enac i voli garantiti durante lo sciopero.

Fonte foto: iStock Il 7, l’8 e il 9 settembre è previsto uno sciopero dei trasporti aerei, ferroviari e urbani. Si prevedono ritardi e cancellazioni

Nello specifico, il 7 settembre lo sciopero interesserà la fascia oraria dalle 13 alle 17. Per via della mobilitazione non si escludono cancellazioni e ritardi.

Le fasce di tutela sono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Si consiglia di contattare la propria compagnia di prenotazione per maggiori informazioni sullo sciopero.

Trasporti ferroviari fermi l’8 settembre

La circolazione dei treni potrebbe subire modifiche a partire dalle 3 di domenica 8 settembre alle 2 di lunedì 9 settembre. A incrociare le braccia sarà il personale dei servizi passeggeri e merci, in particolare Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail. A scioperare saranno anche i macchinisti e i capitreno.

La mobilitazione è stata organizzata dal sindacato Usb Lavoro Privato e non si escludono ripercussioni sugli orari dei treni che potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Il ministero consiglia di monitorare le corse per Frecce, Intercity e Regionali e di verificare l’andamento della protesta prima di recarsi in stazione.

Lo sciopero del trasporto urbano del 9 settembre

Per lunedì 9 settembre, invece, è previsto uno sciopero del trasporto pubblico urbano da parte dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Per questo motivo bus, metropolitane e tram di tutta Italia potrebbero interrompere il servizio, in particolare nelle città di Roma, Milano, Napoli e Firenze.

Le ore di stop potrebbero variare a seconda della città: a Milano, per esempio, la mobilitazione durerà 8 ore mentre a Roma e Firenze l’interruzione coprirà ben 24 ore. Diversamente, a Napoli, Bari e Ascoli Piceno il servizio si fermerà per sole 4 ore.