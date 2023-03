Sciopero trasporti 17 marzo e voli a rischio: possibili cancellazioni e disagi da Malpensa a Fiumicino

Nella giornata di venerdì 17 marzo 2023 è previsto uno sciopero del trasporto aereo, che potrebbe causare cancellazioni di voli, variazioni di orario e disagi per circa 100mila passeggeri.

Chi ha indetto lo sciopero del 17 marzo e quali aeroporti coinvolgerà

Lo sciopero di venerdì 17 marzo è stato indetto a livello nazionale dalle sigle Cub, Uilt-Uil, Ugl-Ta, Cgil e Flai trasporti e servizi. I sindacati agiranno, però, su regimi orari diversi nell’arco della giornata: si va da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore di mobilitazione.

L’agitazione prevista per venerdì 17 marzo coinvolgerà diversi aeroporti: da Milano Linate a Roma Fiumicino.

Gli orari dello sciopero del 17 marzo 2023

Le sigle Flai trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub, come riporta ‘TgCom24’, si fermano per 24 ore, in particolare su Milano Linate. Il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa si fermerà per 4 ore (dalle ore 10 alle ore 14). Il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta sciopererà dalle ore 11 alle ore 15. Il personale Air Dolomiti dalle ore 13 alle ore 17. Il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle ore 13 alle ore 17. Il personale della società Gh Catania dalle ore 10 alle ore 14.

Gli iscritti e le iscritte al Cub resteranno in stato di agitazione dal 18 marzo al 5 aprile 2023.

Perché il 17 marzo 2023 ci sarà uno sciopero

Gli operatori del settore aeroportuale, come segnalato da ‘TgCom24’, continuano a scioperare da ormai un anno chiedendo una retribuzione economica migliore, una modifica degli orari e delle condizioni di lavoro.

Prima di mettersi in viaggio, è consigliabile contattare la propria compagnia aerea per avere la possibilità di essere messi al corrente di eventuali cambiamenti in merito all’agitazione prevista per il 17 marzo 2023.

Il precedente sciopero dell’8 marzo 2023

Per la giornata dell’8 marzo 2023, Festa della Donna, i sindacati di base avevano indetto uno sciopero generale che ha interessato in particolar modo i settori dei trasporti, della sanità e della scuola. Tra le battaglie al centro di quella giornata di protesta c’erano anche quella per fermare la violenza sulle donne e quella per sostenerne i diritti delle donne stesse.