Sciopero Tg La7, perché oggi non va in onda: salta la programmazione della rete, da Omnibus a DiMartedì

Stravolto tutto il palinsesto di oggi di La7 per lo sciopero del personale dell’emittente televisiva: durante la giornata di martedì 17 gennaio nessuna delle edizioni del Tg condotto da Enrico Mentana è andata in onda, ma sono saltate anche tutte le altre trasmissioni dedicate all’informazione, da quelle della mattina, Omnibus, L’Aria che tira e Tagadà, fino alla puntata di DiMartedì di stasera. La cancellazione improvvisa di buona parte della programmazione ha spiazzato i telespettatori di La7 che nelle ultime ore si stanno chiedendo cosa stia succedendo.

Lo sciopero dei lavoratori di La7

Dietro alla sospensione dei programmi d’informazione su La7 c’è lo sciopero indetto dai lavoratori della rete già venerdì 13 gennaio dalla Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu), ma slittato ad oggi.

Nella nota con la quale ha lanciato la protesta, la sigla ha ricordato che “gli ultimi vari incontri con l’Azienda, che avevano per tema i livelli professionali, il premio di risultato, la flessibilità oraria e lo smart working, si sono conclusi con esito negativo” ribadendo “che le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato”.

“I lavoratori di La7 hanno sempre dimostrato di avere le capacità professionali di adeguarsi ai diversi scenari di mercato nonostante le difficoltà degli ultimi anni” si legge nel comunicato diffuso da Rsu che chiede “pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa”.

La note del Comitato di redazione

Le rivendicazioni del personale di La7 hanno ricevuto il sostegno del Comitato di redazione della rete che esprime solidarietà “ai colleghi non giornalisti” nella loro richiesta di “un giusto riconoscimento per lo sforzo profuso in questi anni”.

La nota del Tg La7

Se nella giornata di oggi sono saltate finora tutte le edizioni del Tg, Omnibus alle ore 08:00, Coffee Break con Andrea Pancani, L’Aria che tira con Marta Merlino e Tagadà con Tiziana Panella, non ci sono ancora certezze per l’edizione del telegiornale delle 20.

“I nostri telegiornali delle 7.30 e delle 13.30 non sono andati in onda, come pure le nostre rubriche Omnibus e Coffee Break, a causa di uno sciopero del personale non giornalistico di La7.Contiamo di essere in onda per una finestra informativa alle 19.57” si legge sul sito del Tg diretto da Enrico Mentana.