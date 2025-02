Sciopero oggi 5 febbraio con treni Trenord cancellati e ritardi a Milano e Lombardia, anche aerei a rischio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Lo sciopero indetto dal sindacato Orsa per oggi, mercoledì 5 febbraio, sta causando numerosi disagi ai viaggiatori di Trenord in tutta la Lombardia. Si segnalano treni in ritardo fino a 80 minuti sullo snodo ferroviario di Milano e centinaia di corse soppresse. E a causa di mobilitazioni si temono problemi anche presso gli aeroporti lombardi.

Lo sciopero del 5 febbraio

Alle 3:00 della notte di mercoledì 5 febbraio è iniziato lo sciopero indetto dal sindacato Orsa Ferrovie.

Lo sciopero, che proseguirà fino alle 2:00 della notte di giovedì 6 febbraio, prende di mira la Società Trenord.

Fonte foto: ANSA La stazione di Milano Cadorna

I sindacati denunciano l’indisponibilità della società di trovare soluzione alle criticità “da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici”.

I treni garantiti in Lombardia

A metà mattinata, alla sola stazione di Milano Garibaldi risultano cancellati 32 treni. In stazione Centrale, le corse sospese sono una quindicina.

Negli snodi ferroviari del capoluogo lombardo si segnalano ritardi fino agli 80 minuti.

Ancora peggiore la situazione nelle altre province della regione. A partire dalle 8:30 quasi la totalità dei treni è stata soppressa a Varese, Lecco, Como, Treviglio e Bergamo.

Dovrebbero essere assicurati, nel pomeriggio, i treni con partenza prevista dopo le 18 e arrivo entro le 21. Previsti autobus sostitutivi per il servizio aeroportuale tra le stazioni di Milano Cadorna e l’aeroporto di Malpensa.

Sul sito Trenord, e a questo link, è possibile consultare l’elenco dei treni garantiti.

A rischio gli aeroporti di Milano

Allo sciopero dei sindacati del personale ferroviario si aggiungono due mobilitazioni dei dipendenti aeroportuali.

Per la giornata di mercoledì 5 febbraio previsto uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Flai e Usb.

Nella stessa giornata indetto anche uno sciopero di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, del personale SEA Prime dell’aeroporto di Milano Linate.

A incrociare le braccia, i dipendenti di Airport Handling, Aviapartner, BGY International Services, SPD e Swissport.

Di seguito, gli scali che potrebbero subire ritardi e cancellazioni:

Milano Linate e Malpensa

Torino

Verona

Bologna

Roma Ciampino e Fiumicino

Palermo

Catania

Reggio Calabria

Lamezia Terme

Crotone

Cuneo

Napoli

Salerno

Venezia

Bergamo

Cagliari

Pantelleria

Firenze

Pisa