Sciopero mezzi venerdì 14 febbraio 2025, San Valentino nero per i trasporti: le città coinvolte e gli orari

San Valentino con disagi in vista per gli innamorati che si sposteranno con i mezzi pubblici: venerdì 14 febbraio 2025 ci sarà un nuovo sciopero, con modifiche e cancellazioni in diverse zone d’Italia. Da Milano a Firenze, le città più grandi, passando per Latina e Pavia, i trasporti subiranno le conseguenze dell’agitazione, con differenze in termini di mezzi interessati e fasce orarie.

Sciopero, chi si ferma a San Valentino

Si prevedono disagi, variazioni e sospensioni per il trasporto pubblico con diverse modalità e per alcune città italiane, dove si è scelto di aderire allo sciopero del 14 febbraio 2025, giorno di San Valentino.

L’interruzione più significativa riguarderà Milano, dove il personale ATM incrocerà le braccia per un’intera giornata. Il sindacato AL Cobas ha indetto uno stop di 24 ore che coinvolgerà quindi la società responsabile di metro, bus e tram.

Fonte foto: ANSA

Una delle città più colpite dallo sciopero di San Valentino sarà Milano

Il servizio sarà regolare solo in determinate fasce orarie, le cosiddette “fasce di garanzia”. I mezzi saranno disponibili quindi da inizio servizio fino alle 8:45 e tra le 15 e le 18. Al di fuori di questi intervalli, saranno possibili ritardi o cancellazioni, con ripercussioni significative sulla mobilità cittadina.

Sciopero dei trasporti a Firenze il 14 febbraio 2025

A Firenze il trasporto pubblico sarà interessato dallo sciopero di 24 ore che coinvolgerà sia i lavoratori di GEST, responsabili della rete tranviaria, sia quelli di Autolinee Toscane – Comparto di Firenze. L’iniziativa è stata promossa dal sindacato di base Cobas Lavoro Privato.

Il servizio di Autolinee Toscane sarà operativo senza interruzioni esclusivamente tra le 4:15 e le 8:14, e successivamente dalle 12:30 alle 14:29. Per quanto riguarda la rete tranviaria, i tram circoleranno regolarmente solo nelle fasce orarie 6:30-9:30 e 17-20.

L’ultima mobilitazione analoga, sempre organizzata da Cobas Lavoro Privato a Firenze, aveva registrato un’adesione del 18,49% tra i dipendenti di Autolinee Toscane e del 53% tra il personale di GEST.

Le altre città coinvolte

Le altre città coinvolte dallo sciopero saranno Latina e Pavia. Nel comune pontino, il trasporto pubblico subirà possibili interruzioni a causa dell’agitazione sindacale di quattro ore promossa da Filt-Cgil, Uilt-Uil e Ugl-Fna. Lo stop interesserà i mezzi di CSC Mobilità tra le 16:30 e le 20:30, mentre nel resto della giornata il servizio rimarrà regolare.

Allo stesso tempo, il personale di Autoguidovie a Pavia parteciperà a uno sciopero di 24 ore indetto da Fit-Cisl e Ugl-Fna, causando potenziali disagi al trasporto pubblico. Tuttavia, saranno garantite le corse con partenza dai capolinea tra le 5:30 e le 8:30, nonché tra le 15 e le 18.

Al di fuori di queste fasce, il servizio potrebbe subire sospensioni, interessando sia le tratte urbane che quelle extraurbane.