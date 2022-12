Sciopero generale trasporti 2 dicembre, venerdì nero per bus, treni e aerei. Gli orari nelle principali città

Un altro venerdì nero sul fronte dei trasporti. Lo sciopero nazionale del 2 dicembre rischia di paralizzare, o quantomeno di rallentare, gli spostamenti in tutto lo Stivale. Lo sciopero dei trasporti coinvolge mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitane), treni e aerei. Previsto anche uno sciopero della scuola.

Numerose le sigle sindacali aderenti, ma alcune delle quali raccolgono relativamente pochi iscritti. Ecco perché è bene informarsi sulle modalità dello sciopero generale zona per zona. In alcune città potrebbero esserci infatti disagi contenuti.

La piena adesione alla protesta sindacale si saprà soltanto nella mattinata di venerdì 2 dicembre. Per questo non è semplice dare in anticipo un quadro esauriente dei disagi.

Fonte foto: ANSA

Le motivazioni dello sciopero generale del 2 dicembre

Molte e variegate le motivazioni che hanno spinto le sigle sindacali a indire lo sciopero generale del 2 dicembre.

Fra i motivi dello stop il rinnovo dei contratti, la richiesta di aumenti salari, l’introduzione del salario minimo a 12 euro l’ora, la riduzione dell’orario di lavoro (a parità di paga), il blocco delle spese militari, maggiori investimenti in scuola, sanità pubblica e trasporti, il salario garantito ai disoccupati, una nuova attenzione al piano di edilizia residenziale pubblica, l’introduzione della fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, una contro-riforma della scuola, la difesa del diritto di sciopero, la tutela della salute delle donne, la lotta contro le discriminazioni, la lotta contro le privatizzazioni, il no all’autonomia differenziata tra regioni, e lo stop all’economia di guerra.

Trasporti a rischio nelle grandi città

Lo sciopero dei mezzi pubblici rischia di bloccare, o quantomeno di rallentare, gli spostamenti dei cittadini creando ripercussioni anche sul traffico. Ecco di seguito la situazione prevista per il 2 dicembre nelle principali città italiane.

Sciopero dei trasporti a Milano: info e orari

A Milano sciopero Atm confermato per la giornata del 2 dicembre, ma le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Possibili disagi dalle 18:00 in poi. Per quanto riguarda autobus, tram e filobus possibili disagi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Per chi prende la funicolare Como-Brunate potrebbero esserci disagi fra le 8:30 e le 16:30 e dalle 19:30 a termine del servizio.

Si segnalano anche possibili disagi all’aeroporto di Linate per lo stop di 24 ore di parte del personale di terra.

Trenord fa sapere che in caso di stop del Malpensa Express saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Sciopero dei trasporti a Roma: info e orari

Fasce di garanzia confermate per chi si sposta nella Capitale. A Roma lo sciopero Atac vede i lavoratori in stop dalle 8.30 alle 18:00 e poi dalle 20:00 fino al termine del servizio. Lo sciopero coinvolge il personale di autobus, tram e metropolitane, biglietterie e servizio clienti.

Regolarmente in servizio ausiliari del traffico, personale degli impianti fissi e tutti gli altri addetti.

Sciopero dei trasporti a Napoli: info e orari

Di seguito gli orari dello sciopero dei trasporti a Napoli comunicati da Anm.

A Napoli tram, bus e filobus garantiti dalle 5:30 alle 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Ultima corsa circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero e ripresa del servizio circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Questo lo stato della Metro Linea 1: prima corsa da Piscinola alle 06:36; prima corsa da Garibaldi ore 07:16, ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 9:12 e da Garibaldi alle ore 9:16. Ripresa del servizio con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 17:12 e da Garibaldi alle 17:52. Ultima corsa pomeridiana garantita da Piscinola alle 19:36 e da Garibaldi alle 19:40.

Funicolari: stop a partire dalle 9:20. Il servizio riprende nel pomeriggio alle 17:00 per poi fermarsi con l’ultima corsa delle 19:50.

Sciopero dei trasporti a Torino: info e orari

Ecco gli orari del trasporto pubblico di Torino comunicati da Gtt in occasione dello sciopero dei trasporti del 2 dicembre.

Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente: stop dalle 6:00 ore 9:00 e dalle 12:00 alle ore 15:00.

Servizio extraurbano, servizio ferroviario Sfma – Venaria-aeroporto-Ceres: stop da inizio servizio alle 8:00 e poi dalle 14:30 alle 17:30. I treni garantiti sono evidenziati nell’orario esposto al pubblico in stazione e sul sito Gtt.

Tra le 15:00 e le 18:00 a rischio le corse della linea bus Sf2 tra Venaria e Torino, andata e ritorno.

Servizio ferroviario Sfm1 – Rivarolo-Chieri: stop dalle 6:00 alle 9:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00

Sciopero dei trasporti a Palermo: info e orari

A Palermo il personale Amat al volante incrocia le braccia dalle 8:30 alle 17:30. Tutti gli altri addetti scioperano per l’intero turno di lavoro.

Sciopero dei trasporti a Genova: info e orari

Amt Genova comunica che il personale di autobus e metropolitana del servizio urbano si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, tranne che per le fasce di garanzia: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 17:30 alle 20:30. Servizio garantito per le persone portatrici di handicap.

Il resto del personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Per quanto riguarda il servizio provinciale, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, tranne che nelle fasce di garanzia 6:00- 9:00 e 17:00- 20-00. Servizio garantito per portatori di handicap e anziani. Biglietterie aperte tutto il giorno, tranne che dalle 9:00 alle 16:30.

Sciopero dei treni

Trenitalia e Trenord fanno sapere che lo stop alle corse inizia giovedì 1 dicembre alle 21:00 per continuare venerdì 2 dicembre per l’intera giornata.

Per i treni regionali garantiti i servizi essenziali dalle 6:00 alle ore 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Durante tutta l’agitazione potrebbero presentarsi modifiche ai servizi anche prima e dopo l’orario delle agitazioni.

Informazioni sullo stato dei servizi sui siti degli operatori, nelle biglietteria e al numero verde gratuito 800.892021.

Trenord informa che in caso di stop al trenino Malpensa Express saranno predisposti bus sostitutivi.

In Piemonte, come detto, possibili disagi per le linee extraurbane.

Sciopero aereo

Allo sciopero degli aerei di venerdì 2 dicembre partecipano diversi comparti, aderenti a ad alcune sigle sindacali, disseminati per tutto il territorio nazionale.

Si suggerisce di cercare informazioni sullo stato dei voli sui siti degli aeroporti e delle compagnie aeree. Di seguito si segnalano le situazioni di maggiore criticità.

Braccia incrociate per un giorno intero per il personale della società Vueling aderente a Cgil, Uil e Usb.

Lo sciopero degli aerei vede l’agitazione dei dipendenti Flai trasporti e servizi per quanto riguarda i lavoratori dei servizi aeroportuali. Per loro 24 ore di stop dalle 00.01 alle 23.59.

Fermo per 24 ore anche il personale di terra di Swissport Italia sostenuto da Cgil e Cisl e in forze allo scalo di Milano Linate.

Aderisce allo stop di 24 ore anche parte del personale del trasporto di terra in forze all’aeroporto di Latina.

Sciopero della scuola

Per l’intera giornata del 2 dicembre 2022, è previsto anche uno sciopero generale della scuola proclamato da una quantità di sigle sindacali.

Fra le motivazioni dello sciopero della scuola, l’adeguamento salariale, il no alle ‘classi pollaio’, il potenziamento degli organici di docenti e personale Ata, la protesta contro il merito nella forma ipotizzata dal governo Meloni, il no all’autonomia differenziata, la modifica all’assegnazione delle supplenze e una modifica alla disciplina sugli scioperi.

I luoghi e gli orari dello sciopero della scuola:

Roma, sciopero della scuola: Ministero dell’Istruzione e del Merito (viale Trastevere) ore 9:30

Roma, sciopero del settore privato: Ministero del Lavoro (viale Molise) ore 9:00

Milano, Assolombarda (via Pantano) ore 10:00

Torino, piazza Carlo Felice ore 10:30

Genova, Prefettura ore 10:00

Firenze, Fortezza da basso ore 9:30

Pisa, piazza Vittorio Emanuele ore 9:00

Bologna, piazza XX Settembre ore 9:30

Napoli, piazza del Gesù ore 9:30

Bari, piazzale degli Eroi ore 9:30

Catania, piazza Cavour ore 9:00

Palermo, piazza Politeama ore 9:00