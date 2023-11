Sciopero generale 17 novembre con treni-aerei a rischio: Garante contro i sindacati dopo l'attacco di Salvini

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Venerdì 17 novembre 2023 ci sarà lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la manovra economica del governo Meloni. L’agitazione sarà nelle regioni del Centro, ma per alcune categorie (treni, aerei, trasporto pubblico locale, scuola e pubblico impiego) lo sciopero riguarderà l’intero territorio nazionale. Il Garante però ha mosso alcune contestazioni ai sindacati e sono quindi possibili rimodulazioni e rinvii.

17 novembre sciopero generale in Centro Italia

Quello di venerdì 17 novembre sarà il primo dei 5 scioperi generali territoriali proclamati da Cgil e Uil per protestare contro la manovra economica del governo Meloni, “per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e non offre futuro ai giovani”.

L’agitazione di venerdì promossa dalle due sigle sindacali durerà 8 ore o comunque per l’intero turno di lavoro per tutte le categorie, ma riguarderà soltanto le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del Centro Italia.

Il 20 novembre lo sciopero generale riguarderà la Sicilia, il 24 novembre toccherà poi al Nord, il 27 novembre alla Sardegna, infine le regioni del Sud il 1 dicembre.

Ad aprire la serie di scioperi ci sarà la manifestazione a Roma in piazza del Popolo con i leader di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, oltre a numerose iniziative in molte città.

Sciopero nazionale per trasporti, scuola e pubblico impiego

Lo sciopero del 17 novembre sarà però nazionale per quanto riguarda i settori dei trasporti, del pubblico impiego e della scuola.

Ci sarà quindi uno stop di otto ore sull’intero territorio nazionale dei lavoratori negli uffici pubblici, insegnanti e personale Ata e dipendenti del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. A rischio quindi numerosi treni e voli, ad eccezione di quelli inseriti nelle fasce orarie garantite.

Garante contro i sindacati: le contestazioni

Il quadro però non è ancora definito, sono possibili rimodulazioni e rinvii. La Commissione di garanzia sugli scioperi ha infatti mosso alcune contestazioni ai sindacati.

Con una delibera datata mercoledì 8 novembre il Garante ha chiesto a Cgil e Uil di escludere dallo sciopero del 17 novembre i settori del trasporto aereo e dell’igiene ambientale e di rimodulare la protesta del trasporto pubblico locale e ferroviario e dei vigili del fuoco.

Il Garante avrebbe rilevato due violazioni al regolamentazione degli scioperi nel settore pubblico. La prima iguarda la “rarefazione oggettiva”, per la presenza di altri scioperi in giorni vicini, nel caso specifico quelli dei sindacati di base per i vigili del fuoco e l’igiene ambientale e quello della Flai per le società di handling aereo.

La seconda riguarda la “durata massima della prima azione di sciopero“, che è di 4 ore nel trasporto aereo e nel trasporto pubblico locale e di 8 ore nel settore ferroviario.

La Commissione quindi inviterà Cgil e Uil a ridurre la durata dello sciopero per questi settori: i nodi verranno sciolti in un incontro con i sindacati nella mattinata di lunedì 13 novembre.

Landini risponde a Salvini

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ventilato la possibilità di intervenire per bloccare la protesta con la precettazione della mobilitazione, affermando che “la mobilitazione non potrà paralizzare il settore trasporti per l’intera giornata”.

Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha replicato alle parole di Salvini definendole un “attacco al diritto di sciopero garantito dalla Costituzione”.

“Non sono i ministri che decidono quante ore di sciopero si programmano e se si fanno o no, è diritto delle persone decidere se vogliono aderire o no”, ha detto Landini.