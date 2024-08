Sciopero EasyJet a Ferragosto in Portogallo ma voli a rischio anche altrove: attesi ritardi e cancellazioni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Centinaia di voli da e per il Portogallo sono stati cancellati nel ponte di Ferragosto a causa di uno sciopero di tre giorni indetto dal personale di volo di EasyJet. Ritardi, disagi e cancellazioni sono però possibili anche nel resto d’Europa, in un periodo critico come quello di metà agosto.

Sciopero EasyJet in Portogallo

Annunciato due settimane fa, è stato confermato lo sciopero di tre giorni in Portogallo del personale di volo della compagnia aerea low cost EasyJet.

Alla base della protesta ci sono motivazioni legate alla carenza di personale e ai ritmi di lavoro.

Fonte foto: ANSA Cancellati numerosi voli EasyJet da e per il Portogallo

Secondo quanto annunciato dalla compagnia aerea britannica, le sciopero ha generato ritardi e cancellazioni di voli nelle giornate del 15, 16 e 17 agosto.

Voli cancellati a Ferragosto

Secondo quanto reso noto da EasyJet, sarebbero già 232 i voli da e per il Portogallo cancellati a causa dello sciopero, su un totale di 1.138 collegamenti pianificati.

Il governo porteghese è intervenuto per garantire i servizi minimi per alcune tratte molto frequentate, tra cui Londra, Ginevra, Lussemburgo e l’isola di Madeira.

Altri voli di EasyJet potranno però subire ritardi o cancellazioni, poiché quelli che hanno origine fuori dal Portogallo non sono soggetti all’obbligo di preavviso di sciopero.

Easyjet si è offerta di rimborsare i passeggeri dei voli cancellati o di riprenotarli su altri voli.

I collegamenti con l’Italia: la situazione

Al momento non ci sono problemi per quanto riguarda i collegamenti tra Italia e Portogallo operati da EasyJet.

La compagnia britannica fa sapere che sono confermati i due voli in programma oggi 14 agosto e domani 15 agosto tra Malpensa e Porto. Idem i voli tra Lisbona e Malpensa fino al 16 agosto.

Nei giorni dello sciopero non sono invece previsti voli sulle tratte Malpensa-Faro, Porto-Napoli, Porto-Palermo e Pisa-Porto.

I motivi dello sciopero

EasyJet ha definito “inopportuno” lo sciopero in Portogallo nel periodo di Ferragosto, mentre il sindacato ha ricordato che la protesta è stata approvata con il 99% dei voti in assemblea generale.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, i vertici della compagnia aerea hanno ignorato i numerosi tentativi di dialogo tentati per risolvere diverse questioni, tra cui la carenza di personale e l’aumento delle ore di lavoro.