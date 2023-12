Sciopero di medici-infermieri il 5 dicembre: cosa succederà negli ospedali da mezzanotte, i servizi garantiti

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Martedì 5 dicembre 2023 si svolgerà lo sciopero nazionale del personale sanitario: medici, infermieri e dirigenti sanitari incroceranno le braccia per 24 ore, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, per protestare contro la manovra del governo Meloni e la riforma delle pensioni. Migliaia di prestazioni potrebbero saltare, vediamo quali servizi saranno garantiti e quali sono invece a rischio.

Lo sciopero di medici e infermieri del 5 dicembre

Lo sciopero di domani, 5 dicembre, è stato proclamato da Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, due sigle sindacali che insieme rappresentano oltre la metà dei medici ospedalieri italiani, e dal sindacato degli infermieri Nursing Up.

Lo sciopero di medici e infermieri inizia alla mezzanotte del 5 dicembre e durerà fino alla mezzanotte successiva.

In occasione dello sciopero si svolgeranno manifestazioni di protesta in tutta Italia con un unico slogan: “La sanità pubblica non si svende, si difende!”. I leader delle associazioni sindacali saranno al sit-in previsto a Roma in piazza Santi Apostoli alle ore 11.30.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero di medici e infermieri è stato proclamato quando sono stati resi noti i contenuti della manovra economica del Governo Meloni. Le ragioni della protesta sono diverse, ma alla base c’è l’accusa lanciata dai sindacati al governo di aver messo troppi pochi soldi nella sanità.

I sindacati chiedono l’assunzione di nuovi medici e infermieri, la detassazione dell’indennità di specificità medica e sanitaria per garantire un aumento degli stipendi di tutti i dirigenti e risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro.

Fonte foto: ANSA

C’è poi il tema dei tagli alle pensioni, che colpiscono soprattutto i lavoratori del settore sanità. Alcuni esponenti del governo nei giorni scorsi hanno parlato di una possibile marcia indietro su questo aspetto, ma finora non si è mosso nulla.

Infine la depenalizzazione dell’atto medico. Nei casi di malasanità “si deve passare da un meccanismo inquisitorio a uno risarcitorio”, afferma Piero Di Silverio di Anaao Assomed. “Non è giusto far lavorare i medici con la spada di Damocle di una condanna penale, che peraltro viene comminata solo nel 2% dei procedimenti che ci riguardano”.

I servizi garanti e quelli a rischio

Secondo una stima di Anaao Assomed, con lo sciopero di medici e infermieri del 5 dicembre potrebbero saltare fino a 1,5 milioni di prestazioni sanitarie. Il sindacato dei medici ospedalieri precisa che sono a rischio tutti i servizi.

Soltanto i servizi pubblici essenziali, garantiti per legge, non saranno toccati dallo sciopero: emergenza, pronto soccorso e attività urgente non procrastinabile, come gli interventi per gravi patologie.

A rischio ci sono invece le attività ordinarie, soprattutto gli ambulatori. Non sono garantite neanche le attività prenotate e programmate, come gli esami di laboratorio e le visite specialistiche.

A rischio anche gli interventi chirurgici non urgenti: secondo il sindacato sono circa 30 mila quelli programmati che potrebbero essere rinviati.