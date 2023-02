Sciopero dei trasporti, venerdì 17 febbraio a rischio in Italia bus, tram e metro: attesi disagi

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un nuovo venerdì nero per i mezzi pubblici sta per arrivare. È stato infatti indetto per il 17 febbraio uno sciopero generale del settore, che rischia di mandare nel caos le principali città italiane. L’agitazione è stata proclamata dalla sigla sindacale Usb Lavoro Privato, cui si aggiunge quella di Fast Confsal

I motivi dello sciopero dei trasporti di venerdì 17 febbraio

A spingere la mobilitazione è stata la questione relativa ai contratti e ai diritti dei lavoratori. Come spiegato da Usb in una nota, “il susseguirsi di rinnovi ‘farsa’, di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti” ha portato “la necessità di rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e del lavoro”.

La speranza di Usb Lavoro Privato è che possa essere garantito un servizio pubblico “sicuro e dignitoso”, che risponda in modo efficiente alle esigenze dei territori “in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore”. Numerose le richieste avanzate: da una “parificazione contrattuale tra aziende pubbliche e private” a una “nuova scala parametrale” dei compensi, dal “salario minimo per legge di 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato” fino a “una maggiore tutela sulla sicurezza sul lavoro”.

Fonte foto: IPA

Non mancano le critiche al governo: il sindacato definisce “grave” il suo operato in quanto “infligge ulteriori tagli al fondo nazionale dei trasporti per circa 356 milioni di euro nel triennio 2023/2025″. Per questo chiede nuovi investimenti economici.

Lo sciopero dei mezzi a Roma

Lo sciopero di venerdì 17 febbraio a Roma coinvolgerà Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. Per protesta bus, tram e metro dovrebbero fermarsi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20.00 fino a fine servizio. Coinvolte nella mobilitazione anche le ferrovie ex concesse, la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo con le stesse modalità. Lo ha reso noto Astral.

Lo sciopero dei mezzi a Milano

A Milano a incrociare le braccia durante la giornata del 17 febbraio potranno essere i lavoratori di Atm. I treni delle cinque linee metropolitane, i tram e gli autobus sono quindi a rischio, con i conseguenti disagi per i pendolari. Molto dipenderà dal grado di adesione del personale all’agitazione.

Al momento non sono ancora stati resi noti gli orari del blocco, ma dovrebbero essere rispettate le consuete fasce di garanzia. Quindi come accaduto in passato i mezzi dovrebbero essere garantiti da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Nel resto della giornata potrebbero fermarsi.

Lo sciopero dei mezzi a Torino

A Torino venerdì 17 febbraio sono previsti due scioperi del trasporto pubblico locale. Il personale tecnico della metropolitana protesterà per 4 ore, dalle 12 alle 16, mentre la mobilitazione del sindacato Usb durerà 24 ore. Le fasce di garanzia comunicate da Gtt per il servizio urbano e suburbano, metropolitana, assistenti alla clientela e personale addetto ai centri servizio al cliente sono dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Lo sciopero dei mezzi a Napoli

A Napoli il 17 febbraio sono a rischio i mezzi pubblici del personale Anm ed Eav, dalla mezzanotte di venerdì fino alla mezzanotte di sabato, nel presunto rispetto delle fasce di garanzia. I lavoratori Eav della divisione trasporto automobilistico inoltre protesterà per 4 ore, dalle ore 9 alle ore 13.