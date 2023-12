Sciopero dei trasporti del 14 e 15 dicembre, chi si ferma e quali sono gli orari: cosa c'è da sapere

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Giovedì 14 e venerdì 15 dicembre sono stati indetti due scioperi dei trasporti. La prima giornata prevede il coinvolgimento del solo personale di Trenord in Lombardia e avrà una durata di 8 ore. Venerdì 15 dicembre è invece previsto lo sciopero dei trasporti a livello nazionale, indetto dai sindacati nella formula delle 24 ore. Questo riguarderà metro, tram e bus del trasporto pubblico locale. Per la seconda volta, in poche settimane, il ministro dei Trasporti torna a precettare lo sciopero, riducendolo a un massimo di 4 ore, ma l’Usb (Unione sindacale di base) ha già fatto sapere che non accetterà le limitazioni.

Chi sciopera il 14 dicembre

Nella giornata di giovedì 14 dicembre solo i treni regionali di Trenord, e solo in Lombardia, bloccheranno le loro attività. Lo sciopero avrà una durata di 8 ore, a partire dalle 09:01 del mattino e fino alle 16:59 del pomeriggio. Prima e dopo questi orari sono garantiti tutti i treni.

Nello dettaglio: anche i treni in partenza alle ore 09:01, con arrivo alle 10:01, non saranno soppressi per lo sciopero. L’aeroporto di Malpensa ha già fatto sapere che, in caso i treni di collegamento Cadorna e Stabio dovessero aderire allo sciopero, sono stati previsti bus sostitutivi.

Fonte foto: ANSA Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini e i sindacati di base durante incontro su sciopero del trasporto di venerdì 15 dicembre – Roma (12 dicembre 2023)

Chi sciopera il 15 dicembre

Il giorno più atteso per i sindacati è però il 15 dicembre, quando è stato indetto lo sciopero nazionale del settore dei trasporti. Questo ha una durata di 24 ore e coinvolge tutte le tratte e i mezzi del trasporto pubblico locale.

A Roma Atac, Roma Tpl e Cotral si fermano per tutto il giorno, con fasce di garanzia fino alle 08:30 e dalle 17:00 alle 19:59. Anche a Milano il servizio di Atm è garantito nelle fasce di garanzia: fino alle 08:45 e dalle 15:00 alle 18:00. Altre fasce di garanzia delle principali città italiane sono:

Torino dalle 6 alle 9 e dalle 12 e alle 15;

dalle 6 alle 9 e dalle 12 e alle 15; Napoli dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20;

dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20; Genova dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 fino alle 20.30;

dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 fino alle 20.30; Firenze dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20.

Il “no” di Salvini

Contro lo sciopero nazionale di 24 ore si è schierato Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, che ha firmato un’ordinanza per ridurre l’orario a un massimo di 4 ore. “Il diritto allo sciopero – ha detto Salvini – per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia”.

È l’ennesima precettazione dopo quella del 27 novembre, che ha spinto proprio le sigle sindacati a rimandare la protesta al 15 dicembre. Usb ha confermato che si fermerà per 24 ore, anche a rischio di subirne le conseguenze. Si tratta, secondo l’Unione sindacale di base di “un attacco diretto al diritto di sciopero” al solo “calcolo elettorale”. I lavoratori del settore dei trasporti chiedono la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, un aumento dello stipendio e migliori garanzie di sicurezza sul posto di lavoro.