Sciopero dei mezzi a Roma 5 ottobre, metropolitane chiuse e disagi per bus e tram: orari e fasce di garanzia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Lo sciopero dei mezzi del 5 ottobre ha conseguenze pesanti per Roma. Come altre città italiane, la Capitale sarà interessata dall’astensione dal lavoro di 24 ore indetta a livello nazionale dal sindacato Orsa. Allarme rientrato, invece, a Milano, dove lo sciopero è stato revocato dopo la precettazione decisa dal Prefetto per motivi di ordine pubblico.

Sciopero dei mezzi a Roma: orari e mezzi coinvolti

A Roma le ultime corse della metro sono state effettuate alle 8,30. Da quell’ora in poi, come ha fatto sapere Atac, a causa dello sciopero dei mezzi le metro A e B/B1 resteranno chiuse, così come la linea C, che resterà chiusa fino alle 5,30 di lunedì 7 ottobre per lavori.

Sempre Atac ha fatto sapere che potrebbero esserci riduzioni dei servizi di superficie. La ferrotramvia Termini-Centocelle ha effettuato l’ultima corsa alle 11:26 prima della chiusura.

A Milano revocato lo sciopero dei mezzi

Lo sciopero dei mezzi del 5 ottobre, quindi, avrà pesanti conseguenze per cittadini e turisti a Roma. Nella Capitale lo sciopero interessa l’intera rete Atac, quindi bus, metro, filobus, e le linee gestite da RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis.

Ma la situazione sarà complicata anche in altre città italiane ad eccezione di Milano. Come detto, il sindacato ha revocato lo sciopero nel capoluogo lombardo dopo il provvedimento di precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico. A Milano, il 5 ottobre, è prevista una manifestazione pro-Palestina oltre all’incontro di calcio tra Inter e Torino allo stadio San Siro.

A Napoli sono garantite le fasce dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20, mentre la funicolare ha effettuato le corse fino alle 9:20, con fascia garantita prevista dalle 17 alle 20. La linea 1 della metro sarà in servizio dalle 17 alle 19:30. A Bologna la fascia di garanzia pomeridiana è quella dalle 16:30 alle 19:30. A Genova servizio previsto dalle 17:30 alle 20:30.

I motivi dell’astensione dal lavoro indetta da Orsa

Il sindacato Orsa ha spiegato i motivi dello sciopero dei mezzi in una nota, sottolineando innanzitutto l’aumento dei carichi di lavoro a cui sono sottoposti i lavoratori del trasporto pubblico locale.

Inoltre, il sindacato ricorda l’incremento delle aggressioni subite, la precarietà della sicurezza sui posti di lavoro e l’impoverimento dei salari dovuto alla mancanza di reali incrementi economici.

“Diritti, sicurezza e salario adeguato”, queste le rivendicazioni principali del sindacato Orsa Tpl che ha indetto uno sciopero dei mezzi di 24 ore che ha interessato le principali città italiane sabato 5 ottobre, a cominciare da Roma.