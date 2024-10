Sciopero bus e metro Atac a Roma lunedì 28 ottobre: orari e fasce di garanzia, chi rischia di restare a piedi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 28 ottobre i mezzi pubblici di Roma si fermano per uno sciopero di 24 ore proclamato da Usb lavoro privato e Orsa. Disagi ai trasporti Atac, si fermano bus, filobus, metro, tram e la ferrotramvia Termini-Centocelle. Tutti gli orari e le fasce di garanzia.

Sciopero bus e metro a Roma, gli orari e le fasce di garanzia

Lo sciopero proclamato durerà 24 ore.

Il servizio sarà garantito solo durante le fasce di legge, pertanto corse regolari:

dalle ore 5:30 alle ore 8:30

dalle ore 17 alle ore 20

Residenti e turisti a Roma in attesa di un bus

Fuori dalle fasce, invece, non sarà garantito il regolare servizio: potrebbero registrarsi ritardi, cancellazioni e disagi vari per residenti e turisti.

Le linee non coinvolte dallo sciopero

Lo sciopero non riguarderà i mezzi delle reti di Cotral-Astral (bus extraurbani, ferrovie Metromare e Roma-Nord) e Trenitalia (ferrovie regionali).

Servizio regolare, poi, per le linee di bus gestite da Roma Tpl, Bus International Service/Autoservizi Tuscia e Troiani/Sap.

Garantiti i seguenti collegamenti bus:

08

011

013

017

018

022

024

025

027

028

030

031

032

033

035

036

037

039

040

041

042

048

049

051

053

054

055

056

057

059

066

078

081

086

088

135

146

213

218

226

235

314

339

340

343

349

404

437

441

444

445

447

502

503

505

533

541

543

546

548

552

555

657

660

663

665

701

702

710

711

721

764

771

777

778

787

789

808

889

892

907

908

912

982

985

992

993

998

999

C1

C6

C8

C19.

Lo sciopero inoltre non riguarda i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento, ossia le linee bus:

021

043

077

113

246

246P

319

351

500

551

718

Disagi in metro

Durante lo sciopero, nelle stazioni della metro che resteranno aperte non sarà garantito il servizio di:

scale mobili

ascensori

montascale

In tutte le stazioni della rete, a eccezione delle fermate di Jonio e Arco di Travertino, non sarà possibile utilizzare i bike box: il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero.

Gli aggiornamenti da Roma su metro e bus

Aggiornamento ore 10

Chiuse tutte le linee della metro : A, B/B1, C e Termini-Centocelle

: A, B/B1, C e Termini-Centocelle Possibili riduzioni di corse o sospensione delle linee degli autobus

Il presidio dei lavoratori Atac

Oltre allo sciopero, i lavoratori Atac dovrebbero presentarsi davanti all’assessorato alla Mobilità di Roma per un presidio dalle ore 11 alle ore 13.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero è indetto dai sindacati Usb e Orsa e l’agitazione interesserà la sola rete Atac: nessun coinvolgimento delle linee periferiche gestite da operatori privati.

I motivi dell’agitazione:

c arichi eccessivi di lavoro

mancanza di sicurezza di autisti e personale in servizio