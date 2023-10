Sciopero aereo nazionale venerdì 20 ottobre: voli garantiti e come ottenere il rimborso per quelli cancellati

Lo sciopero nazionale indetto per venerdì 20 ottobre dai sindacati di base Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, con sostegno di Cub Trasporti, Usi e altre sigle per i settori scuola e servizi, toccherà anche il traffico aereo. Numerosi i voli a rischio cancellazione o già cancellati: ecco quelli garantiti, e come ottenere il rimborso per quelli soppressi.

Lo sciopero aereo di venerdì 20 ottobre

Una volta confermato lo sciopero dei trasporti proclamato per venerdì 20 ottobre dai sindacati di base Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, con sostegno di Cub Trasporti, Usi e altre sigle per i settori scuola e servizi, in molti si sono trovati nella situazione di non poter più partire nonostante dei biglietti già comprati.

È il caso di tutte quelle persone che pensavano di usufruire dei servizi del settore trasporto aereo, che si sono invece ritrovati davanti numerosi voli cancellati.

Fonte foto: IPA Passeggeri in attesa all’interno di un aeroporto, in una immagine di archivio

Lo sciopero del trasporto aereo durerà l’intera giornata: inizierà alla mezzanotte e andrà avanti fino alle 24 del 20 ottobre, coinvolgendo sia personale delle compagnie aeree sia quello degli scali aeroportuali. Ci saranno comunque delle fasce di garanzia, ovvero dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.

I voli garantiti

Come riportato sul proprio sito dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ci saranno comunque alcuni voli garantiti per i viaggiatori.

Oltre ai servizi pubblici essenziali e ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso, e a tutti i voli, inclusi quelli charter, schedulati in partenza nelle fasce di garanzia, per quanto riguarda il traffico continentale l’ENAC garantisce le seguenti partenze:

EJU 3572 CAGLIARI (LIEE) MALPENSA (LIMC)

EJU 3600 LAMPEDUSA (LICD) MALPENSA (LIMC)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 753 BOLOGNA (LIPE) ALGHERO (LIEA)

RYR 754 ALGHERO (LIEA) BOLOGNA (LIPE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

RYR 1091 ALGHERO (LIEA) MALPENSA (LIMC)

RYR 8003 BOLOGNA (LIPE) TRAPANI (LICT)

RYR 8004 TRAPANI (LICT) BOLOGNA (LIPE)

SLD 302 FIRENZE (LIRQ) ELBA (LIRJ)

SLD 301 ELBA (LIRJ) FIRENZE (LIRQ)

VLG 6600 PALERMO (LICJ) BARCELLONA (LEBL)

VLG 6165 CAGLIARI (LIEE) BARCELLONA (LEBL)

VOE 1824 BOLOGNA (LIPE) OLBIA (LIEO)

VOE 1797 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1215 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1705 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VOE 1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

VOE 1578 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

VOE 1548 PALERMO (LICJ) TORINO (LIMF)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

Sono inoltre assicurati una serie di voli intercontinentali, visionabili direttamente sul comunicato diramato dall’ENAC, oltre a “tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso”.

Come ottenere il rimborso

Nel caso invece il proprio volo non figurasse tra quelli garantiti, c’è sempre la possibilità di ottenere un rimborso, grazie al regolamento che protegge chi parte da e chi arriva in un aeroporto comunitario, e chi viaggia con compagnie aeree comunitarie.

Per ottenere la protezione in caso di cancellazione del volo, è necessario che la prenotazione sia stata confermata, e che il passeggero si presenti per iscritto al check-in alla compagnia aerea, all’operatore turistico o a un agente di viaggio autorizzato non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata, a meno che non vi siano indicazioni specifiche.

Il passeggero può prima optare per un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio che non è stata completata, oppure, in caso la compagnia interessata effettui la tratta, può scegliere un volo alternativo, anche in una data successiva più economica. Si ha anche diritto a ricevere assistenza per tutta la durata dell’attesa, ovvero vitto e alloggio in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti.

Se si optasse invece per un rimborso di tipo economico, l’ammontare dipenderebbe dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in chilometri percorsa. I rimborsi vanno da un minimo di 250 a un massimo di 600 euro, ma bisogna comunque considerare che la compensazione pecuniaria non è dovuta se la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo è stata causata da “circostanze eccezionali”.