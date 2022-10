Sciopero aerei 1° ottobre: il personale Ryanair e Vueling si ferma, i voli e gli orari garantiti

Il primo sabato di ottobre potrebbe andare indigesto a molti italiani che nella giornata odierna avevano in programma un viaggio in aereo. Infatti, come preannunciato, oggi 1° ottobre il personale di Ryanair e Vueling incrocia le braccia e sciopera insieme ai colleghi di Malta Air e CrewLink.

Sciopero aerei, gli orari

Lo sciopero aereo indetto per sabato 1° ottobre potrebbe avere importanti ripercussioni sul traffico della giornata e non solo. Lo stop sarà di 24 ore e coinvolgerà dapprima Ryanair e i personali di Malta Air e CrewLink, poi dalle 13 alle 17 si aggiungeranno anche quelli di Vueling.

L’annuncio dello sciopero arriva in una nota diramata da Filt-Cgil e Uiltrasporti che spiega che “nella stessa giornata dalle 10 alle 14 si terranno presidi presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e Napoli mentre dalle 14 alle 17 a Roma Fiumicino anche per piloti ed assistenti di volo Vueling”.

I motivi dello stop

Alla base dello sciopero indetto per la giornata odierna c’è la richiesta da parte dei lavoratori di avere maggiori garanzie: “I lavoratori italiani Ryanair, Malta Air e CrewLink continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”.

Nella nota poi si legge: “La mobilitazione riguarderà questa volta anche piloti e assistenti di volo di Vueling. La compagnia ha recentemente avviato una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti a Roma Fiumicino. Chiediamo un confronto costruttivo e trasparente per evitare licenziamenti ed affrontare con urgenza questioni come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità”, hanno aggiunto le organizzazioni sindacali.

La lista dei voli garantiti

In base alla normativa vigente, sono comunque garantite alcune categorie di voli e tutti quelli compresi in una determinata fascia oraria. Infatti non ci saranno problemi per i charter con partenza compresa nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. Garantiti anche tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, per cui è garantito l’arrivo a destinazione.

Nel frattempo l’Enac ha diramato l’elenco dei voli nazionali garantiti durante la giornata di mobilitazione sindacale.

VOE 1796 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

VOE 1797 CAGLIARI (LIEE) TORINO (LIMF)

VOE 1703 ANCONA (LIPY) CATANIA (LICC)

VOE 1702 CATANIA (LICC) ANCONA (LIPY)

LAV 487 PARMA (LIMP) LAMPEDUSA (LICD)

LAV 442 LAMPEDUSA (LICD) VERONA (LIPX)

LAV 441 VERONA (LIPX) LAMPEDUSA (LICD)

EJU 4801 NAPOLI (LIRN) CATANIA (LICC)

EJU 3394 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

EJU 4819 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

RYR 7970 BOLOGNA (LIPE) COMISO (LICB)

RYR 481 VERONA (LIPX) CAGLIARI (LIEE)

VLG 6864 FIRENZE (LIRQ) CATANIA (LICC)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

Per quanto riguarda invece i voli internazionali, sono garantiti quelli presenti nella seguente lista.

MSR 704 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA).

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB).

ELY 388 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG).

SVA 202 FIUMICINO (LIRF) JEDDAH (OEJN).

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH).

ETH 713 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) ADDIS ABEBA (HAAB).

EJU 2565 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG).

ISR 354 VERONA (LIPX) TEL AVIV (LLBG).

AHY 036 MALPENSA (LIMC) BAKU (UBBB).

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS).

RYR 5081 BOLOGNA (LIPE) QUEEN ALIA (OJAI).

KAC 164 MALPENSA (LIMC) KUWAIT (OKBK).

ITY 810 FIUMCINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG).

RJA 106 MALPENSA (LIMC) QUEEN ALIA (OJAI).

ETD 86 FIUMICINO (LIRF) ABU DHABI (OMAA).

NOS 6854 MALPENSA (LIMC) SHARM EL SHEIK (HESH).

DAL 67 FIUMICINO (LIRF) ATLANTA (KATL).

AAL 715 VENEZIA (LIPZ) PHILADELPHIA (KPHL).

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK).

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK).

TSC 403 FIUMICINO (LIRF) MONTREAL (CYUL).

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL).

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI).

SIA 355 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS).

NOS 630 MALPENSA (LIMC) FIUMICINO (LIRF) LA ROMANA (MDLR).

TAM 8073 MALPENSA (LIMC) GUARULHOS (SBGR).

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR).