Sciopero 14 giugno confermato, si fermano taxi e trasporti pubblici: i motivi dello stop e le città coinvolte

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nella giornata di venerdì 14 giugno è previsto uno sciopero in diverse città italiane. A incrociare le braccia saranno gli autisti dei taxi di Bologna e i dipendenti dei mezzi pubblici di Massa, Carrara e Latina. Di seguito le fasce orarie in cui non saranno garantiti i servizi.

Lo sciopero dei taxi a Bologna venerdì 14 giugno

A Bologna i tassisti sfileranno in corteo per le strade del capoluogo emiliano, come riportato dal sito di Sky TG24. È previsto un blocco di 12 ore, dalle 8 fino alle 20.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Uil/Unica taxi Cgil, Osr Uilt, Uritaxi, Ascom taxi, Cna Fita taxi e Confartigianato taxi.

Fonte foto: ANSA Corteo di taxi a Bologna per uno sciopero indetto nel 2018

La manifestazione nasce in risposta alla decisione dell’amministrazione bolognese di introdurre 72 nuove licenze “con valori economici definiti in maniera difforme da quanto disposto dal decreto Asset”, fanno sapere le associazioni sindacali attraverso una nota.

“Durante la giornata – specifica tuttavia la nota – saranno garantiti i servizi essenziali“.

Le auto bianche si ritroveranno a Parco Nord alle 9, per organizzare un corteo che si sposterà successivamente in centro.

Stop dei mezzi pubblici a Massa e Carrara

Nelle città di Massa e Carrara, invece, si fermeranno per 8 ore i mezzi pubblici.

Qui la manifestazione è stata indetta dal sindacato Osp Filt-Cgil.

la Società Autolinee Toscane subirà quindi un’interruzione divisa in due blocchi: la prima che andrà dalle 8.30 alle 12.29, la seconda dalle 14.30 alle 18.30.

Lo sciopero nella città di Latina

La Società Csc Mobilità di Latina, a sua volta, ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico che coinvolgerà la città laziale insieme al Comune di Cisterna di Latina.

In questo caso è prevista un’interruzione totale, con il personale fermo per l’intera giornata.