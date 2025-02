Scintille tra Marco Travaglio e Italo Bocchino: "Lavati la bocca, voltagabbana al servizio di chi ti paga"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Durissimo scontro tra Marco Travaglio e Italo Bocchino in tv. Il direttore della versione cartacea del Fatto Quotidiano ha dato del “voltagabbana” all’ex deputato della Camera, che aveva criticato il modus operandi del giornalista e del quotidiano da lui diretto e che lo aveva definito “portavoce altisonante del giustizialismo dei Cinque Stelle”.

L’attacco di Italo Bocchino a Marco Travaglio

“Teatro” delle scintille dialettiche tra Marco Travaglio e Italo Bocchino è stata la trasmissione Accordi e Disaccordi sul canale Nove. A infiammare il dibattito è stato Italo Bocchino, che ha dichiarato: “Travaglio fa il portavoce altisonante del giustizialismo dei Cinque Stelle. Ma il giustizialismo è un male di una grande nazione, non è un bene. Noi dobbiamo tutelare il cittadino, anche da una magistratura che eccede. Quando i cittadini vedono il caso Open Arms contro Salvini, il caso Open di Renzi… non si fidano più dei magistrati, tant’è che l’indice di gradimento dei magistrati è crollato”.

Travaglio ha risposto: “È il decuplo di quello dei politici. Per quanto li abbiate sput*anati per 30 anni, hanno ancora 10 volte il gradimento che avete voi”.

Italo Bocchino stato deputato alla Camera per quattro legislature, dal 1996 al 2013.

L’accusa di Bocchino a Travaglio

Italo Bocchino ha poi sferrato un nuovo attacco diretto a Marco Travaglio: “Tu sei uno dei responsabili delle distorsioni, perché ti danno i pezzi di carta per condannare e sput*anare le persone preventivamente. Tu le sput*ani preventivamente“.

La durissima replica di Travaglio a Bocchino

Travaglio ha prontamente replicato: “Io vorrei ricordare a Bocchino che lui non ha querelato Il Fatto Quotidiano per diffamazione perché Il Fatto Quotidiano non ha mai diffamato Bocchino ma ha fatto la cronaca giudiziaria di un processo”.

“Certo che mi hai diffamato”, ha risposto Bocchino.

Marco Travaglio ha ribadito: “Cronaca giudiziaria, non diffamazione”. Ma Italo Bocchino ha aggiunto: “Con atti secretati. Sei un bugiardo“.

Il direttore della versione cartacea de Il Fatto Quotidiano, a quel punto, ha attaccato nuovamente: “Io scrivo queste cose da quando ho iniziato a fare il giornalista. Non cambio idea a ogni stormir di fronda come fai tu. Io scrivo queste cose da 20 anni prima che esistessero i Cinque Stelle, quindi lavati la bocca voltagabbana che non sei altro. Io sono coerente, tu sei un voltagabbana al servizio di chi ti paga“.