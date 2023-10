Scintille fra Elena Basile e Corrado Formigli a Piazzapulita: "Sono io l'unica voce del dissenso oggi"

L’ex ambasciatrice Elena Basile si è da alcuni giorni imposta all’attenzione dei media per la sua verve e per le sue posizioni controcorrente in merito alle politiche di Israele e all’attacco di Hamas. Non è stata da meno l’ultima partecipazione televisiva su La7 nella puntata di Piazzapulita giovedì 12 ottobre.

Elena Basile a Piazzapulita su La7

L’ex ambasciatrice si è più volte rivolta al conduttore Corrado Formigli accusandolo di non lasciarla parlare e dando vita a diversi siparietti.

“Come è mai stato possibile immaginare di poter affrontare la questione della pace in Medio Oriente con gli accordi di Abramo?”, si è domandata Elena Basile.

Fonte foto: ANSA

“Accordi che hanno lasciato incancrenirsi l’occupazione di Israele a Gaza”.

Mario Calabresi ed Elena Basile

Fra i numerosi siparietti, quello in cui Elena Basile ha interrotto il flusso del discorso rivolgendosi al conduttore: “Formigli, oggi lei mi dovrebbe domandare…”

L’intervento ha colto di sorpresa Mario Calabresi, anche lui ospite in studio: “Scrive anche le domande ora! È Marzullo!”, ha scherzato.

Basile ha poi cercato di imporsi esclamando che nella televisione italiana “serve un giornalismo che non fa spettacolo“.

Immediata la replica di Formigli: “Lo spettacolo lo sta facendo lei!”

Elena Basile parla della pace in Medio Oriente

In precedenza Elena Basile era stata criticata per alcune frasi pronunciate, sempre su La7, negli studi di Otto e mezzo.

Per Elena Basile le vie da percorrere per la pace in Medio Oriente sono solo due: affrontare la questione degli ostaggi e convincere Israele a “mitigare” l’uso della violenza.

Basile invoca poi l’apertura di un varco nei territori per “permettere il sostentamento dei bambini a Gaza” e “per far uscire i malati, data la situazione catastrofica degli ospedali”, fra le altre cose.

Secondo l’ex ambasciatrice la situazione sarebbe stata esasperata dal fatto che solo una minoranza di attori nella comunità internazionale hanno attualmente riconosciuto lo stato della Palestina.

Fra le accuse più dure a Formigli, quella di avere imbastito una trasmissione in cui la maggior parte degli ospiti “dicono le stesse cose”.

Situazione che ha portato la Basile a considerare se stessa “l’unica voce del dissenso”.

“Formigli, se lei non riconosce che sono la voce del dissenso allora non è un giornalista”, ha confermato.