Scimmie in fuga da un laboratorio in sud Carolina, allarme della polizia: "Chiudete porte e finestre"

Più di quaranta scimmie sono fuggite da un laboratorio di ricerca e ora vagano indisturbate. La fuga dei primati è avvenuta in Sud Carolina, nella cittadina americana di Yemassee. La polizia ha allertato la popolazione, invitando alla prudenza e a chiudere porte e finestre.

Scimmie in fuga da un laboratorio nel Sud Carolina

Secondo quanto si apprende dal resoconto della polizia locale, sono 43 le scimmie fuggite da un laboratorio americano di ricerca medica. La fuga dei primati sarebbe avvenuta dall’Alpha Genesis, in Carolina del Sud.

Il rapporto della polizia non menziona però malattie: le scimmie, per fortuna, non sarebbero infette. Si tratterebbe infatti di primati utilizzati per effettuare dei trial clinici, per la ricerca e il trattamento di affezioni e patologie cerebrali.

La fuga sarebbe derivata da una mancata chiusura corretta del loro recinto: i primati si sarebbero quindi dati alla fuga nella giornata di mercoledì 6 novembre.

Alpha Genesis lavora sia con scimmie cappuccine che con macachi: le 43 fuggite sembrano essere macachi rhesus.

La polizia lancia l’allarme: “Chiudete le finestre”

Sebbene non siano infette e pericolose per la salute, però, le scimmie attualmente in fuga potrebbero essere nervose.

Per tale ragione, la polizia ha invitato i cittadini alla massima prudenza. Gli abitanti di Yemassee sono stati invitati a chiudere porte e finestre per evitare l’ingresso degli animali in casa.

Allo stesso tempo, è fortemente sconsigliato interagire con le scimmie, potenzialmente agitate.

In caso di avvistamenti dei primati, i cittadini del Sud Carolina sono stati invitati ad allertare le Forze dell’Ordine.

Nel frattempo, si lavora per riportare i macachi nel laboratorio.

Le operazioni di recupero dei primati

È la stessa Alpha Genesis che si sta attualmente occupando delle operazioni di recupero delle scimmie in fuga.

Il personale del laboratorio sta infatti posizionando diverse trappole e provvedendo all’installazione di termocamere per intercettare gli animali.

Al momento, però, a distanza di un giorno dalla fuga, nessuna delle scimmie risulta ancora recuperata.

Non si tratta della prima fuga di primati dai laboratori Alpha Genesis. Già nel 2018, decine di scimmie erano fuggite, causando al laboratorio una multa. Precedentemente, nel 2014 e nel 2016, altri primati erano riusciti a sfuggire al controllo degli addetti.