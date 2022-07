Scimmia uccide un bambino di 4 mesi: gettato dal tetto di casa, il piccolo fa un volo di 10 metri

Prima l’arrivo del branco, poi il tragico epilogo: una scimmia si è avventata contro il piccolo di appena 4 mesi e lo ha scaraventato giù dal tetto di casa.

Una scimmia ha ucciso un bambino

La tragedia si è consumata a Dunka, in India, di fronte agli occhi terrorizzati dei genitori del piccolo.

Il padre Nirdesh Upadhyay, 25 anni, si trovava sul tetto di casa insieme alla moglie e teneva tra le braccia il piccolo.

Improvvisamente la coppia è stata assalita da un branco di scimmie, che li ha circondati gettandoli nel panico.

Nel tentativo di divincolarsi dal brano, Nirdesh è inciampato in avanti perdendo la presa del suo bambino.

A quel punto una scimmia ha notato il bambino e le si è avventata contro per poi scaraventarlo giù dal tetto.

Fonte foto: 123RF Nell’Uttar Pradesh le scimmie rhesus stanno creando disagi alla popolazione

Il piccolo ha fatto un volo di 10 metri ed è morto sul colpo.

I ripetuti attacchi delle scimmie nell’Uttar Pradesh

Sul caso indaga la polizia locale, ma per fare luce sulle dinamiche è intervenuto anche un team di veterinari che in questi giorni stanno lavorando per risalire alle origini del comportamento delle scimmie rhesus.

Nella regione dell’Uttar Pradesh, infatti, da diverso tempo si registrano ripetuti attacchi da parte di gruppi di scimmie contro gli umani, e in altri casi si sono verificati agguati contro i bambini.

