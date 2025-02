Scimmia innesca un blackout sull'intera isola dello Sri Lanka: in milioni al buio, caos e polemiche L'intera isola dello Sri Lanka per ore al buio senza energia elettrica: a provocare il blackout una scimmia

L’intera isola dello Sri Lanka colpita da un blackout che ha lasciato milioni di persone al buio per ore. A innescare il pesante disguido è stata una scimmia che è entrata in contatto con un trasformatore della rete elettrica. L’episodio è avvenuto in una sottostazione elettrica a sud della capitale Colombo dove si è creato uno squilibrio nel sistema.

Sri Lanka, milioni di persone al buio: blackout provocato da una scimmia

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di domenica 9 febbraio. Milioni di persone sono rimaste al buio, mentre gli ingegneri lavoravano per ripristinare il servizio.

“Una scimmia è entrata in contatto con il trasformatore della nostra rete, causando uno squilibrio nel sistema”, ha spiegato il ministro dell’Energia, Kumara Jayakody.

Fonte foto: ANSA

Non si sa se l’animale sia sopravvissuto, anche se è probabile che sia rimasto fulminato e che sia deceduto.

Il blackout si è manifestato nella tarda mattinata e, a distanza di tre ore, non era ancora stato del tutto riparato. Prima è stata data priorità alle strutture mediche e agli impianti di depurazione delle acque.

“Gli ingegneri sono sul posto per cercare di ripristinare il servizio il prima possibile”, ha spiegato il ministro Jayakody, aggiornando in tempo reale sulla situazione.

La versione di CEB

La Ceylon Electricity Board (CEB), la principale società che gestisce l’energia elettrica in Sri Lanka, non ha confermato la versione del ministro, limitandosi a far sapere che il guasto è stato causato da un problema in una stazione minore a sud della capitale Colombo.

La società ha aggiunto di aver dato il via a un’indagine per chiarire i motivi del blackout.

Le polemiche

Il caso ha provocato polemiche a livello politico. Patali Champika Ranawaka, ex ministro del Gabinetto di Megapolis e ingegnere elettrico, su X ha scritto: “Miliardi di fondi pubblici investiti dalla Ceylon Electricity Board nel meccanismo di stabilizzazione dell’energia di Pelawatta, ma il blackout di oggi in tutta l’isola dimostra che è fallito”.

“Preziosa energia idroelettrica, conservata per usi futuri, sprecata per ripristinare la stabilità della rete. Chi è responsabile di questo colossale spreco di energia e denaro? Le mediocri scuse della “scimmia” non bastano”, ha concluso l’ex ministro.

Non è la prima volta che nel mondo si verifica un simile episodio. Ad esempio, nel 2016, in Kenya un primate ha causato un blackout nazionale dopo essere entrato in contatto con un trasformatore della centrale idroelettrica di Gitaru.