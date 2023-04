Sciatori travolti dalla valanga a Pontechianale vicino Cuneo: soccorsi in azione rallentati dal vento

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Diverse persone sono state travolte da una valanga avvenuta nella zona del Monviso. L’episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì 24 aprile nel territorio di Pontechianale, in provincia di Cuneo. In azione gli uomini del Soccorso Alpino e del 118, rallentati dal forte vento: per fortuna l’incidente si è concluso senza vittime.

Valanga in valle Varaita

Secondo quanto riporta Ansa, la valanga si è staccata dalla montagna in alta quota nella zona del massiccio del Monviso, in alta valle Varaita, sopra Pontechianale (Cuneo).

Il distacco di neve si è verificato ad oltre 4.000 metri di altitudine lungo il canalone Coolidge, non lontano dal bivacco Andreotti. Sono stati alcuni alpinisti a lanciare l’allarme verso le 8 di lunedì mattina.

Fonte foto: Tuttocittà.it La valanga in alta valle Varaita, sopra Pontechianale

Soccorsi in azione: nessuna vittima

Per fortuna non ci sono vittime: la valanga ha travolto un gruppo di quattro alpinisti. Uno è stato seppellito dalla neve mentre gli altri sono stati trascinati verso valle per circa un centinaio di metri.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e speleologico piemontese e del 118 con l’elisoccorso e squadre di terra. Le operazioni però sono state ostacolate dal forte vento che non permette di sorvolare la zona in alta quota.

Nel frattempo l’alpinista rimasto sepolto è stato estratto dai compagni grazie all’uso di pala, sonda e Artva, il dispositivo elettronico che permette di individuare eventuali sepolti da valanga tramite un segnale radio acustico.

I quattro sono stati recuperati con l’elicottero e portati in salvo, tre sono stati accompagnati in ospedale: uno in codice giallo e due in codice verde.

Valanghe in aprile, diversi morti

Quella di Pontechianale è l’ultima di una serie di valanghe avvenute sulle Alpi italiane nel mese di aprile che hanno provocato diversi morti. Il 13 aprile tre guide alpine, tra cui il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht, sono morti travolti da una massa di neve in val di Rhemes, in Valle d’Aosta.

Altre due persone sono morte il 2 aprile a causa di una valanga avvenuta a Vallelunga, in Alto Adige. Il giorno precedente una valanga che si è staccata dalla montagna in Valtournenche, in Valle d’Aosta, ha provocato la morte di due scialpinisti.