Sciatore disperso sul ghiacciaio dello Stelvio, il fratello riceve una sua telefonata: riprendono le ricerche

Una chiamata arrivata al telefono del fratello di Antonio De Martino, lo sciatore scomparso da quatto giorni sul ghiacciaio dello Stelvio, ha dato nuova speranza alle ricerche. Le operazioni di soccorso per trovare il 58enne operaio di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, sono ripartite nella notte nonostante il maltempo imperversi nell’alta Valtellina. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, il fratello avrebbe ricevuto una telefonata di pochi secondi partita dal cellulare del disperso, che avrebbe permesse di localizzare la posizione dell’uomo.

La scomparsa

De Martino era partito per un’escursione sulla neve dello Stelvio nella giornata di giovedì 26 ottobre. Non vedendo più tornare il 58enne, l’albergatore dell’hotel dove alloggiava ha lanciato l’allarme chiamando il 112. Nella giornata di venerdì 27 sono intervenuti 11 tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas (Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico) insieme a 14 tecnici dell’Alto Adige, i militari del Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza) delle stazioni di Bormio e di Silandro, i Vigili del fuoco, gli elicotteri di Aiut Alpin e Sagf.

Le operazioni sono proseguite fino a sera, per poi riprendere il mattino dopo con il coinvolgimento di altri 16 tecnici della VII Delegazione e del Soccorso alpino dell’Alto Adige (Solda, Trafoi e Tubre), il Sagf di Bormio e Silandro, i Vigili del fuoco, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e del Sagf. La bufera e forte vento che ha soffiato sul ghiacciaio ha reso molto complesse le ricerche che sono state sospese nel pomeriggio di sabato 28 ottobre.

Fonte foto: ANSA Il passo dello Stelvio

La telefonata

Alle 20.08 di domenica 29 ottobre al telefono del fratello di De Martino è arrivata una chiamata dal cellulare del 58enne, durante la quale si sarebbero sentiti soltanto fruscii per pochi secondi. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, sul telefono sarebbero poi arrivati anche i messaggi ricevuti nel frattempo dal momento della scomparsa.

Grazie alla telefonata il dispositivo dello sciatore disperso sarebbe stato localizzato nella zona del rifugio Livrio, a circa 3000 metri, la parte più alta del ghiacciaio dello Stelvio.

L’ipotesi

Un’indicazione fondamentale per le ricerche delle squadre di operatori del soccorso alpino e dei Vigili del fuoco: i tecnici ipotizzano adesso che l’uomo possa essere ferito e bloccato in un crepaccio.

Valutando l’ipotesi che l’uomo possa trovarsi ferito in un crepaccio, sono quindi riprese le ricerche, che fino a sabato scorso non avevano dato esito e che erano state interrotte. “Continuamo a sperare sino a che è possibile”, avevano dichiarato a ‘Il Giorno’ i familiari dell’operaio milanese.

