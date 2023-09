Sciame sismico con terremoto a Marradi, scossa più forte di magnitudo 3.2: oltre 100 in 24 ore, scuole chiuse

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Prosegue lo sciame sismico nella zona di Marradi vicino Firenze, epicentro del terremoto di magnitudo 4.9 avvenuto lunedì 18 settembre. Diverse scosse sono state registrate dai sismografi dell’Ingv nella notte tra martedì e mercoledì, la più forte di magnitudo 3.2. E il sindaco di Marradi ha deciso in via precauzionale di chiudere le scuole anche per la giornata di oggi mercoledì 20 settembre.

Nuove scosse di terremoto a Marradi

Dopo il terremoto di magnitudo 4.9 di lunedì scorso, prosegue lo sciame sismico nell’Alta Toscana, nella zona di Marradi. Nella notte sono state registrate numerose scosse di assestamento.

La più forte, di magnitudo 3.2, è stata registrata dall’Ingv alle 0:50, con epicentro a 3 chilometri da Marradi e ipocentro a 7 km di profondità. Ed è stata seguita 12 minuti dopo da un’altra scossa di magnitudo 3.0.

Si sono poi verificate altre scosse di magnitudo superiore a 2: una di magnitudo 2.1 alle ore 1:10, tre di 2.4 alle 1:29, alle 3:35 e alle 5:24 e ancora un’altra di magnitudo 2.0 all’alba, alle 6:06.

La situazione a Marradi

“Anche questa notte – ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – prosegue il supporto del sistema regionale di protezione civile alla popolazione”. Le scosse di assestamento registrate nella notte non hanno provocato danni.

Secondo quanto riporta La Nazione, dalle verifiche effettuate finora sono una decina le abitazioni dichiarate inagibili a Marradi dopo il terremoto di lunedì, una ventina gli sfollati.

Fonte foto: ANSA Una decina le abitazioni dichiarate inagibili a Marradi

Scuole chiuse a Marradi

Considerata la situazione e il perdurare dello sciame sismico, il sindaco di Marradi fa sapere con un post sulla pagina Facebook del Comune che anche oggi le scuole resteranno chiuse in via precauzionale.

“Visto l’andamento dello sciame sismico di questa notte – si legge – in via precauzionale si predispone nuovamente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Marradi per la giornata di oggi mercoledì 20 settembre”.