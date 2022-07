Sciacca, il video dell'ospedale circondato da fiamme alte 3 metri: pazienti terrorizzati, indagini in corso

Paura in corsia. Intorno all’ospedale Giovanni Paolo II a Sciacca, in provincia di Agrigento, è divampato un incendio. L’edificio è stato circondato dalle fiamme, alimentate dalle altissime temperature. Panico tra i pazienti, che hanno assistito al costante avanzamento del rogo, con il fuoco che ha rasentato l’ingresso posteriore della struttura. Fortunatamente, non è stato comunque necessario ricorrere all’evacuazione dell’ospedale: lo spegnimento dell’incendio, infatti, è avvenuto senza complicazioni. Le fiamme si sono avvicinate anche all’autoparco delle autolinee ‘Salvatore Lumia’, nei pressi dell’edificio. Non sono stati registrati danni, ma al momento non si conosce l’origine dell’incendio. Il rogo, sviluppatosi martedì 5 luglio, è stato domato poco prima delle 22: le fiamme hanno raggiunto un’altezza di circa tre metri.

Fonte foto: ANSA