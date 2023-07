Schianto mortale sulla statale del Sempione, vicino a Pogliano Milanese: morta una donna di 42 anni

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Incidente fatale nel milanese. Sulla statale del Sempione una donna è rimasta uccisa dopo essersi schiantata con la propria moto contro un’auto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

L’incidente sulla statale del Sempione

Nella mattinata di oggi sabato 29 luglio si è verificato un incidente molto grave sulla statale del Sempione, tra Pogliano e Nerviano, nella zona occidentale della città metropolitana di Milano.

Una donna stava viaggiando a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata quando, attorno alle ore 9:30, ha impattato contro un’auto di passaggio.

Fonte foto: Tuttocittà Pogliano Milanese, dove è avvenuto l’incidente di cui è rimasta vittima una motociclista

La vittima è stata sbalzata per diversi metri, finendo sull’asfalto e impattando con il terreno in maniera violenta. Come conseguenza dell’incidente la conducente della moto, 42 anni, ha perso la vita.

I motociclisti morti sulle strade italiane

Il 2022 e il 2023 si sono rivelate annate tragiche per gli incidenti stradali. Dopo gli anni di lockdown che hanno limitato artificialmente i morti e i feriti sulle strade italiane, si è tornati ai livelli precedenti.

Nella prima parte dell’anno in corso sono già decedute oltre 600 persone. I giovani sono particolarmente esposti a questo rischio: i sinistri rappresentano la prima causa di morte sotto i 24 anni.

La debolezza è un fattore determinante sulla strada. Pedoni e ciclisti sono tra le categorie maggiormente a rischio quando si tratta di fatalità.

Anche i motociclisti però, come nel caso della 42enne di Pogliano Milanese, sono molto esposti per la minor protezione che i loro mezzi forniscono in caso di impatto. Nella prima parte dell’anno sono stati più di 130

I soccorsi a Pogliano Milanese

L’incidente è avvenuto nel territorio del comune di Pogliano Milanese, poco dopo il confine con Nerviano. Ad accorrere sul luogo del sinistro sono stati i sanitari del 118 di Legnano, prima con un’auto medica e poi con un elicottero.

Per accertare cosa sia accaduto esattamente, essendo la dinamica ancora non perfettamente chiara, stanno indagando le forze dell’ordine. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, per aiutare a rimuovere le carcasse dei mezzi coinvolti e assicurarsi che non scaturissero incendi.