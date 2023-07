Schianto mortale contro il guardrail sulla statale 18 vicino Eboli: tre persone perdono la vita sul colpo

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella notte tra sabato 1 luglio e domenica 2 luglio, tre persone sono morte a causa di un incidente che si è verificato nei pressi del Comune di Eboli, in provincia di Salerno. Un’automobile con a bordo tre persone si è schiantata contro un guardrail ribaltandosi più volte prima di finire contro un piazzale a ridosso dello svincolo della statale. Il colpo è stato fatale per l’autista e per le altre due persone a bordo dell’auto.

Lo schianto contro il guardrail

L’incidente mortale si è consumato intorno alle 4 di notte lungo la strada statale 18, nei pressi di Cioffi di Eboli, una frazione del Comune campano di Eboli (in provincia di Salerno).

Lo schianto contro il guardrail è avvenuto a ridosso di una rotatoria. L’unico veicolo coinvolto è un’Audi a bordo della quale viaggiavano tre persone.

Fonte foto: Tuttocittà.it Eboli, in provincia di Salerno. L’incidente è avvenuto nei pressi di Cioffi di Eboli, frazione del comune salernitano

Stando a quanto emerso sino ad ora, la vettura stava percorrendo la strada statale 18 quando avrebbe sfondato il guardrail per poi terminare la corsa contro un piazzale.

L’auto si è ribaltata più volte

Dopo lo schianto, l’auto si sarebbe ribaltata più volte su se stessa. A bordo c’erano tre persone che a causa dell’incidente hanno perso la vita.

Al momento, non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Non è noto, infatti, se l’autista stesse guidando ad alta velocità né se una svista possa aver fatto finire l’auto contro il guardrail.

Certamente, però, l’impatto è stato violento. Tutte le tre persone a bordo della macchina, infatti, sono morte sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e due ambulanze. L’arrivo dei soccorsi, tuttavia, non è stato sufficiente a scongiurare il peggio.

Adesso, saranno i carabinieri di Eboli a cercare di far luce sul terribile incidente dopo aver eseguito i rilievi del caso sul luogo del sinistro.

Solo nella giornata di sabato 1 luglio si sono verificati altri incidenti in giro per l’Italia. A San Sepolcro, in provincia di Arezzo, un motociclista è in gravi condizioni dopo aver urtato contro un guardrail.

Invece a Mercogliano, vicino Avellino, un incidente tra tre auto ha provocato sette feriti. Tra questi, anche tre bambini finiti in ospedale.