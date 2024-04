Schianto di un elicottero sulle Alpi nella zona del Petit Combin in Svizzera: terzo incidente in pochi giorni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un elicottero si è schiantato la mattina di martedì 2 aprile sulla parete nord del Petit Combin, nelle Alpi svizzere. Secondo quanto riferito dal quotidiano Le Nouvelliste si tratterebbe di un velivolo adibito al servizio di eliski – la pratica dello sci fuoripista servendosi di un elicottero come mezzo di risalita – in grado di trasportare 6 persone compreso il pilota. I soccorritori sono impegnati sul posto con mezzi ingenti, tra i quali 7 elicotteri. La polizia del Canton Vallese non ha al momento fornito ulteriori informazioni ai media svizzeri.

Notizia in aggiornamento…