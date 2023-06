Scendono dall'auto in panne e vengono travolti a Simbario vicino Vibo Valentia: morti un 60enne e un 23enne

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Dramma tra le strade di Vibo Valentia nella notte tra sabato 24 e domenica 25 giugno 2023 a causa di un grave incidente registrato sulla Trasversale delle Serre. Il bilancio è di due morti, un uomo di 60 anni e un giovane di 23, entrambi travolti da un’auto dopo essere scesi dalla loro in panne.

Travolti da un’auto

Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino sulla strada statale 713 “Trasversale delle Serre”, dove un’auto ha centrato in pieno e ucciso due persone. Il sinistro, riferiscono i giornali locali, è avvenuto al chilometro 20.400, all’altezza dello svincolo di Simbario.

Stando a quanto ricostruito, sembra che le due vittime siano scese dell’auto in panne per un controllo. La vettura, che non è ripartita, stava per essere spinta dai due quando un’altra auto li ha centrati in pieno. Travolti con violenza, per i due non c’è stato nulla da fare.

Nonostante i soccorsi tempestivi, all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una delle due vittime, tra l’altro, a causa del violento impatto con l’altra vettura è stato sbalzato giù dal cavalcavia terminando il volo dopo diversi metri.

Chi sono le due vittime

A perdere la vita, come detto, sono un 60enne e un 23enne che si trovavano insieme a bordo dell’auto nella notte. I due, secondo quanto emerge, erano colleghi che stavano tornando a casa dopo il turno serale.

Le vittime, emerge, erano infatti due camerieri che, come spesso accade nel fine settimana, avevano lavorato nella serata di sabato. Ma il viaggio verso casa si è dimostrato fatale, col motore dell’auto andato in avaria e il controllo al mezzo che si è trasformato in dramma.

Indagini sull’incidente

Sul posto è intervenuto anche il personale Anas, così come i vigili del fuoco e un’ambulanza che ha provato a rianimare, senza risultato, i due uomini coinvolti nell’incidente. Il personale di Anas ha anche gestito la viabilità e si è messa subito al lavoro per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Intanto sono state avviate le indagini che sono state affidate ai carabinieri. Gli uomini dell’arma hanno quindi avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica di questo gravissimo incidente.