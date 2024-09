Scende per segnalare l'auto in panne, 47enne travolta e uccisa a Salerano sul Lambro nel Lodigiano

Era scesa dal mezzo per segnalare l’auto in panne, ma improvvisamente è stata travolta e uccisa nella notte. Così una 47enne ha perso la vita a Salerano sul Lambro, in provincia di Lodi. L’automobilista che l’ha investita si è subito fermato per prestarle soccorso. Ora è sotto choc.

Scende per segnalare l’auto in panne, travolta e uccisa nel Lodigiano

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 7 settembre e domenica 8. Una donna stava transitando lungo la statale 115 a Salerano sul Lambro, in provincia di Lodi, quando improvvisamente il suo mezzo è andato in avaria.

La conducente si è dunque accostata a bordo strada su un cavalcavia ed è scesa dall’auto, una Opel Meriva, per segnalare la presenza del suo veicolo fermo.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una donna di 47enne è stata travolta e uccisa mentre mentre segnalava la sua auto in panne nel Lodigiano. Sotto choc l’automobilista che l’ha investita

Improvvisamente la donna è stata travolta da una Ford Fiesta che sopraggiungeva proprio in quel momento. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri.

Il conducente dell’auto che l’ha travolta si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla donna, che in quel momento era ancora viva ma in condizioni disperate. Intorno a mezzanotte l’uomo ha chiamato il 118. Lo riporta il Corriere della sera.

La corsa all’ospedale e il decesso

Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Sant’Angelo e un’auto infermieristica. I soccorritori hanno tentato di rianimare la 47 sul posto, ma le sue condizioni si presentavano gravissime.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Vizzolo Predabissi, ma la corsa disperata si è rivelata inutile. La 47enne è morta pochi minuti dopo essere arrivata presso la struttura sanitaria.

Le indagini e la versione del conducente della Ford Fiesta

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Lodi e i vigili del fuoco. Le autorità sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia.

Come riporta Corriere della sera, il conducente della Ford Fiesta ha riferito di non essersi accorto della presenza della donna che segnalava il mezzo fermo a bordo strada. La vittima era residente a Milano e si chiamava Mariachiara Bossi.