Scazzottata tra papà vicino all'asilo davanti ai figli a Milano: 36enne colpito all'occhio con un pugno

Nuovo episodio di violenza a Milano, questa volta tra due padri. A riportarlo è un 36enne che ha sporto denuncia dopo essere stato picchiato da un uomo durante una lite in strada. In auto con lui c’era la bambina di due anni, rimasta a quanto pare sconvolta.

Lite in strada vicino a Piazzale Bologna

Stando a quanto riportato da Adnkronos, tutto è accaduto lo scorso martedì 19 settembre 2023 attorno alle ore 8.20, nei pressi di piazzale Bologna a Milano. Un commercialista residente in città stava passando da via Sulmona, quando ha frenato bruscamente ad un semaforo.

Troppo vicino alle strisce pedonali, secondo uno sconosciuto che in quel momento stava attraversando la strada insieme ai due figli. Entrambi stavano percorrendo il tragitto verso la scuola e il 36enne aveva con sé il macchina la figlia di 2 anni per portarla all’asilo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuta la vicenda denunciata dall’uomo alla Polizia

L’altro padre avrebbe iniziato a inveire contro il commercialista, reo di aver a quanto pare toccato la figlia con lo specchietto retrovisore. La situazione è degenerata velocemente.

Colpito all’occhio di fronte alla figlia di 2 anni

Il padre ha raccontato all’agenzia di stampa di aver aperto lo sportello “sia come gesto ‘conciliatorio’, sia per mostrargli che seduta in auto c’era la mia bambina”. L’altro uomo tuttavia avrebbe proseguito con gli insulti e a nulla sono valse le scuse.

“Mi ha afferrato per i polsi, ferendomi con le unghie, e mi ha colpito con un pugno forte sull’occhio” ha dichiarato. Subito dopo, lo sconosciuto si sarebbe allontanato “dicendomi ‘o sparisci o ti ammazzo‘. Mia figlia intanto non smetteva di urlare, spaventatissima”.

Il 36enne ha poi portato a scuola la bambina e si è recato al pronto soccorso oftalmico dell’ospedale Fatebenefratelli per ricevere assistenza, quindi in Questura per sporgere denuncia contro ignoti. La speranza è che l’uomo venga identificato tramite telecamere di videosorveglianza.

La denuncia: “Questa città ormai è il bronx“

Come se non bastassero i problemi di viabilità che stanno costando numerose vittime in strada nella sola Milano in queste settimane, emergono ora anche questi casi di casuale violenza. “Sono stato malmenato davanti ai bambini – ha denunciato il 36enne colpito al volto per strada – questa città ormai è il Bronx, non si possono nemmeno più accompagnare i figli a scuola”.

L’accaduto avrebbe avuto un profondo impatto soprattutto sulla figlia più piccola, che avrebbe pianto tutto il giorno all’asilo continuando a ripetere “papà, papà”. Il pensiero va anche agli altri minori coinvolti: “Penso soprattutto ai figli dell’uomo che mi ha aggredito, che hanno visto il padre violento e non lo potranno mai dimenticare“.